Call of Duty nerft einen Skin, den alle Spieler hassen, aber Tryhards trotzdem spielen

Call of Duty hat angekündigt, in einem zukünftigen Update einen Skin zu verändern, für den Spieler 30 € bezahlt haben. Der Skin hat den Ruf, Spielern einen Vorteil zu bieten.

Was ist das für ein Skin? Call of Duty hat im Februar 2025 das „Terminator Operator Bundle“ herausgebracht, das Spieler in Black Ops 6 und Warzone für 3.000 CoD-Points kaufen konnten. Das sind etwa 30 Euro.

In dem Terminator-Bundle war auch ein Skin namens „T-800“ enthalten, der den Androiden in seinem Titanium-Exoskelett porträtiert. Dieser Skin wurde jetzt in einem Update überarbeitet, verriet Activision (via callofduty.com)

Ein Skin, um schlechter gesehen zu werden

Wieso hassen alle den Skin? Der „T-800“-Skin wird von einem Teil der Community gehasst, weil er je nach Hintergrund und Lichtverhältnissen schwierig zu sehen ist. Besonders auf großen Distanzen oder in dunklen Ecken können Spieler mit dem Skin schnell übersehen werden.

Die schwierige Sichtbarkeit des Skins machen sich allerdings auch viele Spieler zunutze. Besonders bei sogenannten Tryhards, die alles für einen Sieg geben, ist der Skin beliebt. Aufgrund des Preises gilt der Skin deshalb als „P2W-Skin“ (pay-to-win).

Das ist jetzt die Änderung: Activision hat verkündet, dass die Sichtbarkeit des T-800-Skins angepasst wurde, um die „Zielidentifikation“ zu erleichtern. Das Update ging am Abend des 8. Aprils live.

Bringt der Nerf was? Kurz nachdem die Überarbeitung des Skins live ging, war sich die Community sicher: Einen Unterschied sehen die Spieler nicht. Ihr seid mit dem Skin weiterhin schlecht zu sehen. Die Änderungen sind nur minimal (vgl. X.com).

In Call of Duty gab es schon öfter Skins, die seitens der Community als unfair und als pay-to-win angesehen wurden. Besonders unbeliebt war der Gaia-Skin aus Modern Warfare 3, der die Spielfigur als eine Art Wurzel-Humanoid darstellte und so an den Superhelden Groot aus Guardians of the Galaxy erinnerte. Der Skin war so schlimm, dass Spieler nicht nur eine Überarbeitung, sondern gleich die Löschung des Skins forderten: Der unfairste P2W-Skin von CoD terrorisiert gerade MW3, Spieler fordern die Löschung