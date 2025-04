„War vielleicht vor 15 Jahren lustig“ – Call of Duty bringt neue Skins und einen Modus, aber Spieler sind einfach nur genervt

In Call of Duty: Black Ops 6 und Warzone startet am 1. Mai 2025 Season 3 Reloaded. Das Update bringt wie gewohnt einige neue Inhalte, darunter auch neue Skins und einen zeitlich limitierten Modus zu einem kommenden Event. Das Motto des Events nervt allerdings einen Teil der Community.

Was ist das für ein Event? Zum Start von Season 3 Reloaded beginnt am 1. Mai ein neues Event namens „High Art“, das bis zum 15. Mai gehen soll. Das Event ist eine verspätete Feierlichkeit zum 20. April (im US-Datumsformat 4/20). Die Zahl 420 ist als Kennzeichnung für den Konsum von Cannabis gebräuchlich, der 20. April ist für Konsumenten eine Art Feiertag.

Zu dem Event wird es einen neuen Event-Pass geben, durch den Käufer einen „Seth Rogen“-Operator-Skin erhalten können (siehe Titelbild). Seth Rogen ist Comedian und Schauspieler und für mehrere Rollen bekannt, in denen er einen Cannabis-Konsumenten spielt – wie etwa in Annas Express.

Call of Duty macht euch in Black Ops 6 zum Konsumenten

Was ist das für ein Modus? Am 6. Mai gehen die 420-Feierlichkeiten dann mit dem Event „Blaze of Glory“ in eine zweite Runde. Währenddessen wird es mit „Joint Operations“ einen Modus geben, in dem verschiedene Modifikatoren den Ablauf eines Matches verändern.

Zu den Modifikatoren gehören etwa:

Visuelle Beeinträchtigung

doppelte Lebenspunkte

Paranoia-Sounds

geringe Schwerkraft

Doppelsprung

erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit.

Die Matches in Joint Operations sind alle auf 6v6-Gefechte ausgelegt und spielen in den Multiplayer-Modi Team-Deathmatch, Domination, Hardpoint, Kill Order und Kill Confirmed.

Auch in Call of Duty: Warzone wird es einen entsprechenden Modus namens „High Trip Resurgence“ geben, in dem ihr mit vorgegebenen Waffen kämpft, aber aus Supply-Kisten verschiedene Boosts wie schnelleres Nachladen, Supergeschwindigkeit und keinen Fallschaden erhalten könnt.

Spieler finden 420-Witze nicht mehr witzig

Was sagt die Community zu der 420-Feierlichkeit? Im Subreddit von Black Ops 6 wird das Event kritisch diskutiert. Ein Spieler meint:

„Was hat es mit der 420-Besessenheit auf sich? Das war vielleicht vor 15 Jahren in MW2 lustig, mit den ‘Joint Ops’- und ‘High Command’-Titeln, aber jetzt ist es so besessen, dass es nicht mal mehr lustig ist, sondern nur noch überholt. […] Auch wenn ihr es vielleicht glaubt, niemand interessiert sich mehr für Gras. Es ist nicht mehr cool oder besonders. Vergesst es einfach, bitte.“

Der Post sammelte in rund 16 Stunden über 1.000 Upvotes und erhält demnach merkliche Zustimmung innerhalb der Community.

Andere Spieler sind überzeugt, dass sich diese Skins gut verkaufen, da Activision das Thema sonst nicht stetig ausschlachten würde. Manche Kommentatoren meinen auch, dass der Post-Ersteller wahrscheinlich in den vergangenen 15 Jahren erwachsen geworden ist und es deshalb nicht mehr lustig findet. Jüngere Spieler könnte das ganze Thema weiterhin ansprechen, glauben sie.

In der Vergangenheit brachte Call of Duty immer wieder kosmetische Gegenstände, Events und ganze Bundles mit Bezug auf den Cannabis-Konsum. Im Jahr 2022 gab es etwa für Call of Duty: Vanguard und Warzone den Rapper Snoop Dogg als spielbaren Operator mit entsprechenden Kiffer-Anspielungen.