Eine der stärksten Waffen in Call of Duty: Warzone macht euer Spiel schlechter – aber nur, wenn ihr das falsche Loadout spielt

Call of Duty brachte mit Season 3 eine legendäre Waffe zurück, aber die verursacht jetzt anscheinend Probleme in Warzone.

Was ist das Problem in Warzone? In Call of Duty: Warzone gibt es seit einigen Tagen vermehrt Kritik seitens der Spieler, in dem Shooter würden die FPS (Bilder pro Sekunde) willkürlich einbrechen.

Das beeinträchtigt den Spielfluss und die Qualität der gespielten Matches von betroffenen Spielern. Besonders starke Einbrüche führen teilweise auch dazu, dass das Spiel kurzzeitig ruckelt. Generell will jedoch jeder Shooter-Spieler niedrige FPS vermeiden, denn wie wir alle wissen: Frames win Games.

Was hat die Waffe mit den Problemen zu tun? Einige Spieler stellten fest, dass die Probleme an einer bestimmten Waffe liegen könnten: der Grau 5,56. Das Gewehr verursacht anscheinend beim Schießen FPS-Einbrüche, wenn ihr sie mit dem Monolith-Schalldämpfer ausrüstet.

Ein Spieler sagt etwa auf Reddit, die FPS würden bei ihm um etwa 31 % einbrechen. Statt 200 FPS habe er beim Schießen mit der Grau nur noch 138 FPS.

Das Problem ist jedoch, dass diese Kombination derzeit fester Bestandteil der Meta von CoD: Warzone ist und von vielen Spielern gespielt wird. Sie gilt derzeit als eine der stärksten Waffen des Spiels.

Die Grau kehrte mit dem Start von Season 3 zu Warzone zurück, als Umbau-Kit für die SWAT 5,56. Durch den Umbau wird aus der zuvor halbautomatischen DMR ein vollautomatisch schießendes Sturmgewehr mit wenig Rückstoß. Zunächst sollte die CR-56 AMAX die Meta dominieren, doch seitdem das Gewehr generft wurde, ist die Grau das vielleicht beliebteste Sturmgewehr des Spiels.

Wie könnt ihr euch vor den FPS-Einbrüchen schützen? Es gibt zwei Möglichkeiten, wie ihr euch vor FPS-Einbrüchen schützen könnt, die von der Grau verursacht werden:

Spielt eine andere Waffe, etwa die KRIG-C, die CR-56 AMAX oder die Kilo 141 Rüstet eine andere Mündung aus:

Die Probleme treten nach aktuellem Wissensstand nur in Kombination mit dem Monolith-Schalldämpfer auf. Wenn ihr stattdessen jetzt beispielsweise den Kompensator ausrüstet, solltet ihr keine FPS-Einbrüche haben.

Falls ihr die Grau 5,56 jetzt lieber komplett meiden wollt, könntet ihr etwa auf die KRIG-C ausweichen. Welche Waffen und Loadouts sonst gerade in Warzone Meta sind, haben wir euch auf MeinMMO zusammengefasst: CoD Warzone: Meta – Die besten Waffen mit Loadouts in der Übersicht