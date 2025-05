Call of Duty: Warzone macht die Community mit einem einzigen Satz zu Season 4 wütend und besonders schlechtere Spieler müssen leiden

In Call of Duty: Warzone startet diese Woche Season 4, aber eine Änderung an den Spielmodi gefällt der Community gar nicht.

Was ist das für ein Satz? Am 28. Mai 2025 sind die Patch Notes zu Season 4 von Call of Duty: Warzone und Black Ops 6 erschienen. In diesen Patch Notes ist unter dem Abschnitt „Playlist“ der folgende Satz zu lesen:

„Angesichts seiner Beliebtheit und unserer ständigen Bemühungen, die Playlist-Optionen fokussiert und überschaubar zu halten, werden wir versuchsweise Battle Royale Solos durch Battle Royale Casual Solos ersetzen.“

Das heißt, dass ihr in der kommenden Season von Warzone den regulären „Battle Royale“-Modus nicht mehr solo spielen könnt. Stattdessen wird es nur noch den Casual-Solo-Modus geben.

Was unterscheidet das reguläre Battle Royale vom Casual-Modus? Battle Royale Casual ist ein Zwischenschritt zwischen dem normalen Battle Royale, bei dem PvP im Fokus steht, und dem Bot-Modus (Warzone Bootcamp), in dem Spieler das Spielprinzip lernen sollen.

Der Modus folgt dem üblichen „Battle Royale“-Gameplay, doch ihr trefft dort nicht nur auf andere Spieler, sondern auch auf Bots. Battle Royale Casual will Spieler auf diese Weise an Gefechte gegen andere Spieler heranführen, ohne sie sofort in die unnachgiebigen PvP-Gewässer des normalen Battle Royales zu werfen.

Der Casual-Modus ist also der Ort, an dem ihr das typische Warzone-Gameplay inklusive PvP in einer vereinfachten Umgebung erleben könnt, ohne in den ersten Sekunden eines Matches von einem Schwitzer ins Gulag geschickt zu werden.

Was sagt die Community zu der Änderung? Viele Spieler kritisieren die Änderung. Gute Spieler wollen den Casual-Modus nicht spielen, weil sie gegen richtige Spieler und nicht gegen Bots kämpfen wollen.

„Die Abschaffung der Solos ist verrückt, das sind 90 % meines CoD-Gameplays. Ich schätze, ich werde nächste Season nicht viel spielen.“ – via Reddit

„Ist es wirklich so schwer, BR Solos beizubehalten und BR Casual Solos hinzuzufügen?“ – via Reddit

„Meine beiden Lieblingsmodi (Solos und Trios) sind an Bot-Lobbys und Cheater/Schwitzer-verseuchte Ranglisten-Lobbys gekettet. Ich würde es sofort deinstallieren, wenn meine Freunde etwas anderes spielen würden.“ – via Reddit

„Übersetzung: F**** euch Solo-Spieler.“ – via Reddit

Auch für schlechtere Spieler ist die Änderung nicht gut, denn die müssen damit rechnen, dass sie nun im Casual-Solo-Modus auf Tryhards treffen, da diese jetzt nicht mehr den normalen Solo-Modus zocken können.

Bereits in der vergangenen Season wurde es stückweise zu einem Problem, dass immer mehr gute Spieler im Casual-Modus ihr bestes gaben und dadurch neuen Spielern, die das Spiel lernen wollten, den Spaß nahmen. Activision deutete zu dem Zeitpunkt an, dass sie notfalls auch eingreifen: Ein Modus in CoD: Warzone soll Casuals vor Schwitzern schützen – Zur Not greift Activision selbst ein