Ein starkes EM-Team soll nicht zu viel zocken – Sollen sich aufs Spiel konzentrieren, nicht auf Call of Duty

Bei der EM 2024 sind die Teams unter enormem Druck, die Meisterschaft zu sich nach Hause zu bringen. Manche zocken dabei, um sich zu entspannen. Doch dem italienischen Nationaltrainer ging das Zocken der Spieler etwas zu lang, weshalb er eine strikte Regel aufgestellt hat.

Ihr erstes EM-Match gegen Albanien hat Italien 2:1 gewonnen und das hat vielleicht auch mit der strikten Disziplin des italienischen Trainers Luciano Spalleti zu tun. Spaletti hat wohl eine strikte Regel bezüglich der PS5 und seines Teams aufgestellt. Angeblich soll er sogar die eigenen PS5-Konsolen der Spieler für die EM gebannt haben.

Wie La Nacion berichtete, ist Luciano Spalleti kein großer Fan der Spielekonsole, weil sie die Spieler ablenkt. Speziell nennt er dabei die Call-of-Duty-Reihe, die dafür sorgt, dass die Spieler bis in die Nacht zocken.

Wenn jemand so viel Zeit beim Zocken verbringt, sei er für Fußball oder andere wichtige Dinge nicht fokussiert genug. Deshalb ist für Spalleti klar: Du kommst in die Nazionale [die italienische Nationalmannschaft], um den Euro Cup zu gewinnen, nicht um in Call of Duty zu gewinnen.

Viele Fußball-Stars sind privat in Games unterwegs, auch wenn sich manche dafür schämen: „Es ist zu peinlich“ – Fußball-Star outet sich als Gamer, aber für sein liebstes Spiel schämt er sich

Das kommende Call of Duty zeigt sich mit neuem Movement:

Es gibt kein generelles Verbot, nur die Zeit ist wichtig

Mittlerweile hat er Kontext zu seinen Aussagen gegeben. Er hat vor allem ein Problem mit dem langen Zocken bis in die Nacht, nicht per se mit dem Zocken selbst. Viele junge Spieler haben eine solche Gewohnheit, die laut ihm schlecht für kommende Matches sei.

Die Aussagen über seine Abneigung gegenüber Games findet er enttäuschend, wie espn.com berichtet. Ihm sei egal, ob sie spielen, sie haben sogar einen eigenen Raum mit zwei PlayStations. Ihm ist nur wichtig, dass die Spieler konzentriert seien, weswegen er ihnen verbietet, die ganze Nacht an der Konsole zu hängen.

Wir müssen ihnen einen korrekten Lebensstil während der Spiele vermitteln. Es ist nicht fair und nicht wahr, dass ich gesagt habe, sie können nicht PlayStation spielen. Ich habe gesagt, sie können nicht bis 3 oder 4 Uhr morgens aufbleiben – das ist etwas anderes. Luciano Spalletti über sein angebliches PS5-Verbot (Quelle: espn.com)

Laut eigener Aussagen hat er also nichts dagegen, wenn die Spieler während der EM zocken. Ihm sei nur der richtige Zeitpunkt wichtig, denn das Ziel der EM ist natürlich Gewinnen. Es ist mir egal, was sie tun, ich lasse sie aber nicht die ganze Nacht wach bleiben , so Spaletti.

Der Kapitän des Teams, Gianluigi Donnarumma, verteidigt seinen Coach und betont, dass es keine strikten Regeln gibt. Es sei wichtig, nicht zu lange wach zu bleiben, sich auszuruhen und zu trainieren. Das Team verbringt nach dem Abendessen Zeit an den Konsolen, das steigere den Team-Geist. Der Trainer gab uns einige Hinweise und Ratschläge, aber es gibt keineswegs strenge Regeln. (via. espn.com)

Ob Ratschlag oder Regel, das erste Match in der EM hat Italien gewonnen. Der Trainer ist nicht der Einzige, der stetiges Zocken kritisch sieht und sich Sorgen um seine Schützlinge macht. Eine Mutter verklagte mehrere Konzerne, weil sie ihrem Sohn angeblich geschadet hätten: Mutter verklagt Konzerne, weil Games das Leben ihres Sohns zerstört haben sollen