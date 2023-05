„Es ist zu peinlich“ – Fußball-Star outet sich als Gamer, aber für sein liebstes Spiel schämt er sich

Der Fußballprofi Erling Haaland verriet in einem Interview, dass er Videospiele spielt. Doch sein aktuelles Spiel ist ihm peinlich.

Um welchen Fußballer geht es? Erling Braut Haaland ist ein norwegischer Profifußballer, der seit Sommer 2022 für den englischen Fußballclub Manchester City spielt, nachdem er zuvor 2,5 Jahre für Borussia Dortmund auf Torejagd ging.

In welchem Zusammenhang sprach Haaland über Videospiele? In der englischen Premier League erzielt Haaland seit seinem Wechsel ein Tor nach dem anderen – so auch am 03. Mai gegen den Londoner Verein West Ham United, als er in der 70. Spielminute zum zwischenzeitlichen 2:0 (Endstand 3:0) traf.

Für Haaland war das 35. Treffer im 31. „Premier League“-Spiel. Damit stellt er einen neuen Torrekord auf, den sich zuvor Andy Cole und Alan Shearer mit jeweils 34. Toren teilten.

Nach dem Spiel folgte ein Interview mit dem Sender „Sky Sports“, in dem über weitere Rekorde und Videospiele gesprochen wurde.

„Ich werde nach Hause gehen, ein paar Videospiele spielen“

Was sagt Haaland zum Thema Gaming? Angesprochen auf einen weiteren Torrekord, den er brechen könne, sagte Haaland, dass er darüber nicht nachdenke, weil er sonst verrückt werden würde. Stattdessen werde er nachhause gehen und Videospiele spielen.

Wir können nicht ständig über diese Rekorde nachdenken, dann […] würde ich verrückt im Kopf werden. Also denke ich nicht an so etwas. Ich werde nach Hause gehen, ein paar Videospiele spielen, etwas essen und dann schlafen. Haaland via Sky Sports

Anschließend folgte in dem Interview die Frage, welche Spiele er denn aktuell spiele. Lachend antwortete Haaland: „Das kann ich nicht sagen, es ist zu peinlich.“

Leider verrät der Fußballprofi auch im späteren Verlauf des Interviews nicht, welche Spiele er spielt. Natürlich hat das Internet aber einige Vermuten parat.

Das Post-Match-Interview mit Haaland seht ihr auf Reddit, den Post binden wir euch hier ein. Das Thema-Gaming folgt ab Minute 03:43.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt Haaland im Interview über Rekorde und Videospiele

Von Stardew Valley bis Fortnite – Fans raten, was Haaland zockt

Was wird vermutet, könnte Haaland spielen? Sowohl auf Reddit als auch auf Twitter kursieren zahlreiche Tipps, welches Spiel Haaland spielen könnte – auch wenn die meisten davon eher scherzhaft gemeint sind.

Auf Reddit erhielten vor allem die Vorschläge Farming Simulator, Stardew Valley, der Euro Truck Simulator 2 und die Sims sehr viele Upvotes. Außerdem werden die Gacha-Games Genshin Impact und Honkai: Star Rail genannt. Auch League of Legends war ein Thema.

Auf Twitter tippen obendrein einige User auf Call of Duty und FIFA 23, wobei er bei letzterem sich selbst spielen könnte. Hinzu kommen WoW, Minecraft und Fortnite.

Auch andere Stars zocken in ihrer Freizeit gerne. Doch seine Begeisterung fürs Gaming wird nicht von allen geteilt, wie man jetzt feststellen musste. Die gesamte Story lest ihr auf MeinMMO:

Superman Henry Cavill verschreckt Besucher mit seiner Gaming-Sammlung – „Holt mich hier raus“