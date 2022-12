Neues Survival-Game auf Steam ist ein Zeitreise-Abenteuer mit Dinos – „Sieht nach einer Menge Spaß aus“

Grand Emprise ist ein kommendes Survival-Game auf Steam, das euch durch die Zeit reisen lässt und auf Dinos setzt. MeinMMO zeigt euch, was das für ein Spiel ist, welche Infos es bereits gibt und welche noch erwartet werden.

Was ist das für ein Spiel? Grand Emprise ist ein kommendes Survival-Game auf Steam und das Werk eines Indie-Devs, der mit Karagon und Alight: Lunar Survival nebenbei an zwei weiteren Spielen arbeitet.

In Grand Emprise geht es um Zeitreise und das Überleben in verschiedenen Epochen. So deutet die Steam-Seite des Spiels an, man werde bei dem vollwertigen Release mit Dinosauriern kämpfen, in der Antike sowie der Kolonialzeit leben und das industrielle Zeitalter besuchen können.

Dabei setzt der Titel auf Survival-Elemente wie Basenbau und Crafting. Es soll möglich sein, Werkzeuge und Waffen zu schmieden, eine Kolonie zu gründen oder auch antike Schlösser zu erkunden. Neben dem Sammeln von Ressourcen werdet ihr in Grand Emprise auch Elektrizität erzeugen können.

Wann ist der Release? Zum aktuellen Zeitpunkt hat Grand Emprise noch kein Release-Datum, da das Spiel noch in der Entwicklung ist. Bereits im Januar 2023 soll es neue Informationen geben zu dem Titel, doch ein Release-Datum ist auch bei dem kommenden Info-Drop eher unwahrscheinlich.

Dinos, Doppeldecker und Crafting

Was zeigt der Trailer? Der Trailer gibt einen ersten Vorgeschmack auf die zeitlichen Epochen, die in dem Spiel ein Thema sein werden. Passend dazu sehen wir direkt zu Beginn eine Zeitmaschine.

00:01 – Zeitmaschine

00:12 – Spieler nähert sich einem Raptor mit Fleisch in der Hand

00:14 – Abbau von Ressourcen (Holz und Stein)

00:16 – Herstellen einer Metallaxt

00:19 – Betrieb eines Schmiedeofens und einer Mühle

00:20 – Erkunden einer Höhle

00:22 – Präsentation von einem mittelalterlichen Dorf + einem Schloss

00:27 – Präsentation eines Elektrizitätswerkes in einer wüstenähnlichen Landschaft

00:30 – Tyrannosaurus-Rex und ein fliegender Doppeldecker

Großer Info-Reveal im Januar

Welche neuen Informationen erwarten wir im Januar? Wenn ihr aktuell einen Blick auf die Steam-Seite von Grand Emprise werft, sieht diese noch etwas unordentlich aus. Manche Informationen werden nicht gegeben und sind hinter Fragezeichen versteckt.

Dieser fehlende Text soll im Januar mit dem großen Reveal gefüllt werden, verrieten die Entwickler auf Twitter. Fehlende Informationen gibt es auf der Steam-Seite beispielsweise bei folgenden Aussagen:

Kämpfe und [?] und [?] Dinosaurier – eine Möglichkeit wäre, dass Grand Emprise das aus ARK: Survival Evolved bekannte Feature des Zähmens und Züchten von Dinos haben wird. Dazu passen könnte eine Szene des Trailers, in der sich ein Spieler mit Fleisch in der Hand einem Dino nähert

– eine Möglichkeit wäre, dass Grand Emprise das aus ARK: Survival Evolved bekannte Feature des Zähmens und Züchten von Dinos haben wird. [?] antike Schlösser – Möglicherweise werden Spieler antike Schlösser erkunden oder sogar selber bauen können.

– Möglicherweise werden Spieler antike Schlösser erkunden oder sogar selber bauen können. Flieg ein/ einen [?] – Der offensichtlichste Gedanke ist ein Flugzeug / ein Doppeldecker, da wir diesen bereits im Trailer sehen konnten

Twitter-Nutzer mit Vorfreude und Bedenken

Welche Reaktionen gibt es? Der Gaming-Journalist Jake Lucky hat auf Twitter den Trailer von Grand Emprise geteilt. Der Post sammelte über 32.000 “Gefällt mir”-Angaben und über 3.800 Retweets. Insgesamt wurde er über 2,4 Millionen Mal angezeigt.

In den Kommentaren zu Jake Luckys Post sind außerdem einige positive Reaktionen zu lesen:

Ryan Burden: „Ich meine, das sieht nach einer Menge Spaß aus (via Twitter).“

Brggsy: „Das Spiel sieht super aus (via Twitter).“

Nayasayerxx: „Ich hoffe, sie bekommen die Aufmerksamkeit, die sie verdienen (via Twitter).“

NeaL: „Das sieht verdammt cool aus (via Twitter).“

Unter dem Post von Jake Lucky gibt es allerdings auch einige negative Reaktionen.

So merken einige User an, dass der Indie-Entwickler 2022 bereits zwei Spiele mit eher gemischten Reviews in einem unfertigen Zustand veröffentlicht habe und mit Grand Emprise derzeit an insgesamt drei Spielen zeitgleich arbeite – Grand Emprise, Karagon und Alight: Lunar Survival. Das wird als Warnsignal dafür gesehen, dass das Spiel keine Zukunft habe.