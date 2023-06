Neues Gameplay zum heiß erwarteten Path of Exile 2 – Verspricht mehr Infos im Sommer

Tarisland startet am 27. Juni 2023 in die Closed Beta. Mit einem Trailer zeigt das Entwicklerteam, was Fans während der Beta erwartet.

Alles, was bisher zu Path of Exile 2 bekannt ist – in 2 Minuten

Welche neuen Infos gibt es? Kurz nach dem Release des größten „Path of Exile“-Konkurrenten Diablo 4 verkündete Grinding Gear Games während des Summer Game Fest 2023, dass am 28. Juli 2023 neue Infos zu dem Hack’n’Slay-RPG gezeigt werden. Außerdem wurde neues Gameplay gezeigt.

Was ist das für ein Spiel? Path of Exile 2 ist ein kommender Hack’n’Slay-Titel von Grinding Gear Games sowie der Nachfolger des beliebten Path of Exile.

Der kommende „Diablo 4“-Konkurrent Path of Exile 2 hat auf dem Summer Game Fest neues Gameplay gezeigt und ein Datum genannt, an dem es weitere neue Infos zu dem Spiel geben soll.

