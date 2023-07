Twitch-Streamer Asmongold hat immer was zu meckern, aber ein neues Feature in Path of Exile 2 begeistert ihn

Die Vorstellung des kommenden ARPGs Path of Exile 2 schaffte, was sonst kaum einem gelingt: Eine Neuerung beeindruckte sogar den Twitch-Streamer Asmongold, der eigentlich dafür bekannt ist, dass er immer was zum meckern findet.

Was ist das für ein Feature? Bei der ExileCon 2023 wurde der Standalone-Nachfolger des großen Diablo-Konkurrenten Path of Exile vorgestellt. Insbesondere das Kampfsystem soll dynamischer werden und bringt einige Änderungen mit. Damit will das ARPG gleichzeitig einsteigerfreundlicher und schwerer werden.

Ein Highlight für viele Spieler ist wohl die Überarbeitung des Waffenwechsels. Diese Neuerung entlockte sogar dem sonst so kritischen Asmongold überschwängliche Begeisterung.

Wer kein Geld für Diablo 4 hat, kann sich mit Path of Exile 2 vertrösten, denn das ist wie sein Vorgänger free-to-play.

PoE 2 scheint an alles gedacht zu haben

Was begeistert Asmongold? Als der Twitch-Streamer gemeinsam mit seinen Zuschauern die Präsentation zu Path of Exile 2 ansieht, ist er beeindruckt vom neuen Waffenwechsel. Der Wechsel der Waffen war im Vorgänger so umständlich, dass er selten genutzt wurde.

Daher wird dem Waffenwechsel in Path of Exile 2 eine grundlegende Überarbeitung spendiert: Der Spieler kann 2 Waffen ausrüsten und beide werden auch an dem Charakter angezeigt. Jeder Fähigkeit lässt sich nun eine Waffe zuweisen. Setzt man einen Skill ein, wird automatisch auf die dazu passende Waffe gewechselt.

Asmongold zeigt sich zwar erfreut über diese Neuerung, erkennt jedoch auch direkt ein wesentliches Problem: Was ist mit den Passives? Doch auch das hat Entwickler Grinding Gears bedacht.

Die Neuigkeit, dass man den Waffen individuelle passive Skill-Trees zuweisen kann, die mit dem Waffenwechsel ebenfalls wechseln, honoriert Asmongold mit hochgezogenen Augenbrauen und einem anerkennenden: “Das ist ziemlich krass.”

Die vollständige Reaktion könnt ihr euch hier ansehen:

Nachdem sich der Twitch-Streamer zuletzt kritisch über Diablo 4 äußerte und bereits in der 1. Season sagte, er sei “fertig” mit dem Spiel, könnte Path of Exile 2 eine willkommene Alternative darstellen. Bis zum Start der Closed Beta im Juni 2024 wird er sich allerdings noch etwas gedulden müssen.

Solltet ihr in einer ähnlichen Position wie Asmongold sein und von Diablo 4 erstmal genug haben, während der Release von PoE 2 noch in weiter Ferne liegt, hat MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus einen heißen Tipp für euch:

