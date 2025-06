Path of Exile will Fans mit neuer Season zurückholen, lagt so stark, dass selbst die Entwickler sagen: Das geht so nicht

Die Entwickler von Path of Exile haben sich in einer Stellungnahme an die Fans gewandt. Sie sprechen Klartext, was die Probleme der neuen Season „Secrets of the Atlas“ angeht.

Was für Probleme gibt es? Die neue Season „Secrets of the Atlas“ von Path of Exile (1) ist am Freitag, dem 13. Juni 2025 um 22:00 Uhr gestartet. Doch statt eines entspannten Wochenendes mit viel Looten und Leveln waren die Spieler starken Lags ausgesetzt, die ein Weiterspielen für viele unmöglich gemacht haben.

Die Serverprobleme sorgten schnell für großen Unmut in der Community, und auch wenn die schlimmsten Probleme noch am Wochenende repariert werden konnten, klagten die Spieler auch am Montag noch über Verbindungsprobleme. Jetzt haben die Entwickler sich geäußert und erklärt, wie der Stand der Dinge ist.

Hier könnt ihr den Trailer zur neuen Season „Secrets of the Atlas“ sehen:

Entwickler entschuldigen sich

Was haben die Entwickler geschrieben? Die Entwickler von Path of Exile haben in ihrem Post auf PathofExile.com erklärt, woher die derzeitigen Probleme kommen. Seit dem Season-Start seien die Server von Path of Exile einer starken DDOS-Attacke ausgesetzt, die für die Lags verantwortlich ist.

Auch wenn die Entwickler bereits mit höchster Priorität daran arbeiten, die Server vor der Attacke zu schützen, können sie bislang keinen Zeitpunkt nennen, ab wann man Path of Exile wieder lagfrei spielen kann. Außerdem entschuldigen sie sich:

„Dies ist ein inakzeptabler Service und tut uns sehr leid. Wir möchten Ihnen versichern, dass wir dieses Problem sehr ernst nehmen und es für unser Unternehmen höchste Priorität hat, es zu lösen.“

Was ist eine DDOS-Attacke? Ein DDOS-Angriff beschreibt einen Angriff auf den Server, auf dem zum Beispiel Path of Exile läuft. Der Server wird mit unzähligen Anfragen gleichzeitig bombardiert und schafft es unter der hohen Auslastung nicht mehr, die Anfragen normaler Nutzer gut zu verarbeiten. Dadurch wird das Spiel gestört.

Was haben die Entwickler noch geschrieben? Auch auf andere Probleme mit Path of Exile haben die Entwickler Bezug genommen. So gab es ein Problem mit den Konsolen-Versionen der neuen Season. Anders als am PC kann man diese jedoch nicht so schnell reparieren, da man für den Fehler neue Versionen anlegen musste, die erst getestet und zertifiziert werden mussten.

Was das Balancing angeht, dürfen sich Spieler auf Änderungen der neuen Söldner einstellen. Die Entwickler haben erkannt, dass viele von ihnen einfach zu stark sind und den Spieler im Kampf, vor allem während der Kampagnen-Phase am Anfang des Spiels, sofort erledigen können. Deshalb soll ein neuer Patch die Söldner als eure Feinde abschwächen. Als Verbündete sollen die Söldner nicht verändert werden.

Abschließend bedanken sich die Entwickler für die große Unterstützung der Spieler während der schwierigen Zeit. Path of Exile hatte zuletzt über 175.000 Spieler zeitgleich auf Steam und damit ein Vielfaches mehr als der Nachfolger: Die neue Season von Path of Exile lockt mehr als 175.000 Spieler auf Steam an – Lässt sie dann nicht in Ruhe zocken