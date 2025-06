Path of Exile bringt Söldner für die neue Season, die besser spielen können als ihr selbst

Die Entwickler von Path of Exile haben nach elf Monaten Wartezeit ihre neue Season angekündigt und zeigen jetzt, wie neue Begleiter vieles verändern werden.

Was haben die Entwickler angekündigt? Am 13. Juni 2025 um 22:00 Uhr startet die neue Season von Path of Exile (1). Jetzt haben die Entwickler in ihrem Livestream die neuen Features enthüllt und die Season-Mechanik gezeigt.

Jede Season von Path of Exile bringt eine neue Mechanik ins Spiel, diesmal sind es die neuen Söldner, die das ARPG so stark verändern könnten, wie kaum etwas anderes zuvor.

Hier könnt ihr den Trailer zur neuen Season sehen:

Söldner als Freund und Feind

Was hat es mit den Söldnern auf sich? Die Söldner kommen als neue Mechanik zu Path of Exile. Sie werden dabei als Zufallsbegegnungen in den Karten zu finden sein und zunächst als NPC mit dem Spieler reden. Im Gespräch kann man dann das Equipment, die Rolle sowie die Fähigkeiten des Charakters sehen.

Es gibt drei Möglichkeiten, mit dem Söldner zu interagieren:

Anheuern: Man bezahlt den Söldner Gold für seine Dienste und er wird von nun an ein stetiger Begleiter. Man kann dem Söldner dafür auch Items geben und ihn damit verbessern. Sollte ein Söldner sterben, kann man ihn für Gold wiederbeleben.

Duellieren: Möchte man die guten Items, die der Söldner bei sich trägt, für sich haben, kann man ihn zum Duell herausfordern. Gewinnt man, gibt es einige Items des Söldners als Belohnung.

Vertreiben (Exile): Wer häufig auf den gleichen unbrauchbaren Söldner trifft, kann diesen auch verstoßen. Dafür muss erneut ein Duell gewonnen werden.

Wie gut sind die Söldner? Die Söldner sind ernst zu nehmende Begleiter oder Gegner, die es wahrlich in sich haben. Sie verwenden verbesserte Skills, tragen einzigartige Items und auch ihre restliche Ausrüstung hat gute Boni, die zum Charakter passen.

Sie können einzigartige Items tragen, die es nirgendwo anders gibt und vom Spieler nur erhalten werden können, wenn man beim Duellieren siegreich hervorgeht. Durch ihre gute Ausrüstung, ihre verbesserten Fähigkeiten und bessere Bewegungsmuster können sie auf einem besseren Niveau spielen als sich der Spielercharakter gerade selbst befindet.

Als Begleiter können sie mit ihrem Erscheinen ganze Builds verändern und ergänzen. Hier schlagen die Entwickler den Spielern zum Beispiel vor, einen starken Tank als Partner für einen Bogenschützen zu wählen, der die Feinde gar nicht erst heranlässt (via YouTube).

Mit den Söldnern bringt Path of Exile viel Potenzial für starke Builds und Kombinationen zwischen den Charakteren ins Spiel. Wie gut das System wirklich funktioniert, zeigt sich erst bei Release am Freitag, dem 13. Juni. Für Fans von Path of Exile 2 wird die nächste Season hingegen erst im August erscheinen, danach soll es jedoch nicht mehr allzu lange dauern: Chef von Path of Exile 2 gesteht Fehler ein, erklärt, wie oft neue Inhalte erscheinen sollen