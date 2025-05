Chef von Path of Exile 2 gesteht Fehler bei der Veröffentlichung von Updates ein, erklärt, was man jetzt ändern möchte

Obwohl Grinding Gear Games 2024 Path of Exile 2 im Early Access veröffentlicht hat, versprach man, den ersten Teil nicht vernachlässigen zu wollen. Das lief nicht so, wie man erwartet hat. In einem Interview gesteht der Chef des Studios Fehler ein, erklärt, wie man in Zukunft vorgehen möchte.

Was ist das Problem? Obwohl man versprach, dass Path of Exile nicht durch den Early-Access-Release des Nachfolgers leiden wird, warteten Fans des Vorgängers auf neue Updates, und Grinding Gear Games entschuldigte sich.

10 Monate nach der letzten Season konnten Spieler aber wieder aufatmen, denn das Studio kündigte endlich eine neue Season für den ersten Teil an. In einem neuen Interview äußerte sich der Chef von Grinding Gear Games, Jonathan Rogers, über die Entwicklungsphilosophie und was man besser machen möchte.

Einen Trailer zur neuen Season von Path of Exile seht ihr hier:

Man möchte feste Updatezyklen für beide Spiele

Was sagt Jonathan Rogers über die Entwicklung von Updates? In einem neuen Interview auf YouTube sprach Jonathan Rogers mit Talkative Tri über die Updates für die beiden Path of Exiles und wie man vorging und jetzt in Zukunft vorgehen möchte.

Direkt zu Beginn erklärt Rogers, wie man in der Vergangenheit an Updates herangegangen ist. Man hatte eine feste Deadline, aber keine festen Features. Das habe man getan, weil man laut ihm keine Deadline und Features gleichzeitig festlegen kann. Also entschied man sich dafür, immer die Deadlines festzulegen.

Während Path of Exile 2 änderte sich das aber. Man konzentrierte sich auf feste Features und keine festen Daten mehr, doch das war laut Rogers nicht so gut. Den Spielern könne man dann nicht mehr kommunizieren, wann etwas erscheint.

Das will man jetzt wieder ändern. Man möchte einen Update-Zyklus von 4 Monaten einhalten, sowohl für PoE als auch für PoE2. Das passt man so ab, dass wenn ein Update für PoE erscheint, 2 Monate später eines für PoE2 erscheinen soll. Falls Features bis zum nächsten Update nicht fertig sind, verschiebt man sie eben auf das nächste.

Ob man den festen Zyklus für beide Spiele halten werden kann, wird man in Zukunft sehen. Bei der Entwicklung von Spielen kann es schnell zu Problemen kommen, weshalb Updates auch mal verschoben werden müssen. Bald bekommt Path of Exile ein neues Feature: Path of Exile bekommt nach 11 Jahren ein simples Feature, das bei anderen Spielen selbstverständlich ist