Path of Exile bekommt nach 11 Jahren ein simples Feature, dass bei anderen Spielen selbstverständlich ist

In Path of Exile haben die Entwickler das erste große Feature für die neue Season angekündigt. Was andere Spiele schon seit Jahren haben, könnte eine große Veränderung für das ARPG werden.

Was haben die Entwickler vorgestellt? In einem neuen Video auf YouTube haben die Entwickler ihr erstes neues Feature für die kommende Season „Secrets of the Atlas“ von Path of Exile vorgestellt. Dabei geht es um das Pausieren des Spiels. Das Feature, das zunächst nur im Nachfolger Path of Exile 2 vorhanden war, kommt nun 11 Jahre nach Release auch zum Original.

Die Pause in Path of Exile wird immer dann aktiviert, wenn Spieler ein Menü wie durch den Druck auf die ESC-Taste oder das Öffnen des Skill-Trees auslösen.

Obwohl eine Pausenfunktion im ersten Moment für viele banal klingt und andere Spiele dies schon seit etlichen Dekaden als Feature anbieten, könnte diese neue Funktion zu einer großen Veränderung für Profis werden.

Hier könnt ihr den Teaser-Trailer zur neuen Season „Secrets of the Atlas“ von Path of Exile sehen:

Pause wird zum Gamechanger für Profis

Wie profitieren die Experten von der neuen Funktion? Viele der Profis spielen Path of Exile nicht im normalen Modus, sondern in der Hardcore-Variante. Die unterscheidet sich darin, dass beim Tod eines Charakters der Durchlauf endet und der Charakter zum normalen Modus geschickt wird.

Entsprechend brenzelig können deshalb Situationen im Endgame werden, bei denen Profis ihren Charakter fast verlieren. Damit das nicht passiert, loggen sich viele kurz vor dem Tod aus. In diesem Fall wird der Charakter in Sicherheit gebracht und taucht später in der Stadt wieder mit vollem Leben auf.

Diese Technik birgt jedoch ein Risiko. Während man die ESC-Taste zum Öffnen des Menüs drückt, läuft die Zeit weiter und so kann ein zu langsames Ausloggen zum Tod des Charakters führen. Mit der neuen Pause-Funktion wird das entspannter.

Die Entwickler haben sich jedoch genau das gedacht und wollen die Funktion bei den schwierigsten Bosskämpfen im Spiel, den Pinnacle-Bossen unterbinden.

Wie reagieren die Spieler darauf? Die Community von Path of Exile feiert die Neuerung. Die Ankündigung der neuen Funktion erhält auf YouTube binnen 24 Stunden über 110.000 Aufrufe, und auch auf Reddit dürfen sich die Entwickler über 3.500 Upvotes freuen.

Dort erklären auch einige, wie gut diese Änderung für Path of Exile ist:

NudePenguin69 erklärt auf Reddit: „Dies ist ein gewaltiger Buff für Papa-Builds und Gaming-bei-der-Arbeit-Builds“

dalmathus weiß auf Reddit schon, was mit der neuen Funktion passieren wird: „Ich freue mich schon auf die Hardcore-Streamer, die den Ältestenrat einberufen, um zu entscheiden, ob sie lieber Pausieren oder sich ausloggen sollen.“

Auch Synchrotr0n findet das Feature auf Reddit gut: „Als jemand, der einen beschissenen ISP mit ständigen Routing-Problemen hat, ist diese Änderung ein Geschenk des Himmels. […]“

Allgemein freuen sich viele Spieler zu sehen, dass die positiven Entwicklungen und Features aus dem Nachfolger auch in Path of Exile ihren Platz finden. Auf Reddit fordert so mancher gar, dass gleich weitere Verbesserungen an der Spielqualität direkt umgesetzt werden.

Path of Exile möchte mit der neuen Season 10 Monate nach dem Start der letzten endlich wieder neue Inhalte liefern. Dass dabei auch Verbesserungen aus dem Nachfolger im Spiel landen, kommt gut an. Die Fans sind schon jetzt voller Vorfreude: Nach 10 Monaten bekommt Path of Exile endlich eine neue Season, drückt bei den Fans sofort die richtigen Hype-Knöpfe