Nach 10 Monaten bekommt Path of Exile endlich eine neue Season, drückt bei den Fans sofort die richtigen Hype-Knöpfe

Die Entwickler von Path of Exile haben ihre neue Season angekündigt. Nach monatelangem Warten kehrt damit auch die Begeisterung zurück.

Was wurde angekündigt? In der Nacht am 23. Mai 2025 haben die Entwickler einen neuen Teaser-Trailer für Path of Exile veröffentlicht. Unter dem neuen Namen „Secrets of the Atlas“ (zu Deutsch: Geheimnisse des Atlas) soll schon bald die nächste Season starten, die bislang als Update 3.26 gehandelt wurde.

Im Teaser-Trailer verraten die Entwickler noch nicht viel. Außer dem Namen gibt es aber schon das Startdatum für die Spieler: Am Freitag, dem 13. Juni um 22:00 Uhr deutscher Zeit, soll die neue Season „Secrets of the Atlas“ starten.

Genauere Informationen soll es allerdings erst am 05. Juni um 22:00 Uhr im Livestream auf Twitch geben. Typischerweise präsentieren die Entwickler bei diesen Vorstellungen einen voraufgezeichneten Livestream, der alle wichtigen Features und Neuerungen, aber auch einen richtigen Trailer zeigt.

Hier könnt ihr den Teaser-Trailer für „Secrets of the Atlas“ sehen:

30 Sekunden Teaser sorgen für großen Hype

Wie reagiert die Community? Obwohl der Teaser-Trailer zur neuen Season noch nicht viele Inhalte zeigt, löst die bloße Ankündigung bei den Fans große Vorfreude aus. Binnen 10 Stunden wurde der Teaser-Trailer über 120.000 Mal angesehen.

Auch in den Kommentaren auf YouTube und Reddit springt einem die Vorfreude ins Gesicht, schließlich mussten die Fans über 10 Monate auf eine richtige neue Season warten. So schreibt Nutzer @pathofky unter dem Teaser auf YouTube: „Es sind genau 308 Tage seit dem letzten POE 1 Trailer vergangen 😭, ich bin so bereit, Jungs, lasst uns loslegen.“

Nutzer @raul3291-z1h freut sich über die Ankündigung: „Wir werden 3.26 noch vor GTA 6 bekommen, das ist Wahnsinn.“ Auch @JessieWiggls macht sich freudig etwas lustig: „Ich hatte 3 Kinder, 2 Frauen, einen Herzinfarkt, habe mit dem Trinken aufgehört, wieder angefangen und wurde befördert … dann gefeuert. Und das alles seit Version 3.25“. Er spielt darauf an, dass die Zeit zwischen den Seasons weit außerhalb des normalen Rahmens liegt.

Welche Inhalte erwarten die Spieler von der neuen Season? Mit dem Titel „Secrets of the Atlas“ hoffen die Spieler auf eine Erweiterung des Endgame-Systems Atlas. So etwa Reddit-Nutzer Erionns, der erklärt: „Eine Atlas-Erweiterung ist es, es ist 3 Jahre her seit der letzten“.

Das Atlas-System ist der Grundstein des Endgames in Path of Exile. In seiner derzeitigen Form existiert er schon lange und hat mehrere Seasons ohne starke Veränderungen überstanden. Ob die Entwickler das gefeierte System wirklich verändern, bleibt noch offen.

Das Warten auf die neue Season von Path of Exile dauert an und entsprechend hoch sind auch die Hoffnungen der Spieler, endlich wieder gute Neuerungen für den ARPG-Hit zu erhalten. Während in Teil 1 an der nächsten Liga geschraubt wird, arbeiten die Entwickler von Path of Exile 2 an einfacheren Dingen: Eine Mechanik aus Path of Exile 2 zerlegt Spieler reihenweise, jetzt versprechen die Entwickler Erlösung