Chef von Path of Exile brach sein Versprechen, wollte alles wiedergutmachen, jetzt blickt er auf leere Server

Bei Path of Exile (1) läuft es gerade so schlecht wie seit 9 Jahren nicht mehr. Dabei wollte der Chef alles wiedergutmachen. Doch die Spielerzahlen zeichnen ein anderes Bild.

Welches Versprechen wurde gebrochen? Der Vorgänger des beliebten Path of Exile 2 hat die Entwickler von Grinding Gear Games einst zum Erfolg geführt. Mit der Entwicklung von Teil 2 sollte ein unabhängiges, eigenes Spiel entstehen, das einen eigenen Fokus und eine eigene Community hat. Die Entwicklung von Path of Exile sollte währenddessen nicht stoppen.

Doch genau das geschah zuletzt, als Chef Jonathan Rogers die erfahrenen Entwickler von PoE abzog, um die Entwicklung des zweiten Teils zu beschleunigen. Damit brach er ein Versprechen, für das er sich später öffentlich entschuldigte.

Als Wiedergutmachung starteten die Entwickler die Event-Liga „Legacy of Phrecia“, mit der die Spieler verworfene Ideen der Entwickler spielen durften. Doch das Event endete am 23. April nach einer Verlängerung. Ersetzt wurde es von kleinen Events auf Privat-Servern. Die Reaktion der Gamer auf die Flaute schlägt sich nun in den Spielerzahlen nieder.

Leere Server bei Path of Exile

Wie sehen die Spielerzahlen aus? Path of Exile erreicht derzeit zu Spitzenzeiten am Wochenende nur noch eine Spielerzahl von 8.720 Spielern gleichzeitig, Tendenz fallend (via SteamDB). Solch niedrige Spielerzahlen verzeichnete das ARPG zuletzt im August 2016, also vor circa 9 Jahren. Zum Vergleich: den letzten Liga-Start von Path of Exile spielten fast 230.000 Gamer zeitgleich.

Weshalb so wenige Fans gerade Path of Exile spielen, lässt sich durch einen Blick auf das Reddit-Forum des Spiels beantworten. Die Nutzer dort erklären, dass sie durch die fehlenden Inhalte ihre Lust am Spiel verloren hätten. Manch einer spricht auf Reddit sogar darüber, dass seine Sucht nach Path of Exile ein Ende gefunden hat.

Wie sieht die Zukunft aus? Die Entwickler haben bereits angekündigt, dass die nächste Liga für Path of Exile im Juni starten soll (via PathofExile.com). Welche Inhalte die Fans erwarten dürfen, ist jedoch noch nicht bekannt. Eine neue Liga bringt für gewöhnlich eine eigene Mechanik, die das Spiel verändert. Außerdem gibt es Änderungen an Balance sowie Verbesserungen an verschiedenen Aspekten des Spiels. Auch neue Items und Fähigkeiten dürften Spieler erwarten.

Ob die Entwickler das angepeilte Startdatum im Juni halten können oder ob es zu einer Verschiebung kommt, ist noch unklar. Die letzte Bestätigung des Liga-Starts im Juni gab es Ende April. Während die Fans in Path of Exile auf eine neue Liga warten, wurde ein Spieler nach langer Wartezeit gleich zweimal enttäuscht: Spieler gibt 147 € für Path of Exile 2 aus, wird gleich zweimal enttäuscht