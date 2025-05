Der neue Patch von Path of Exile 2 sollte viele Bugs beheben, jetzt ist es auf der PS5 „unspielbar“

Bei Path of Exile 2 gibt es derzeit Probleme mit der PS5. Seit dem letzten Patch häufen sich Beschwerden der Nutzer, das ARPG sei aktuell unspielbar.

Welche Probleme gibt es? Seit dem Patch 0.2.0H, der am Donnerstag, dem 15. Mai 2025, veröffentlicht wurde, gibt es Probleme mit der PS5-Version des ARPGs. Laut den Patch Notes auf PathofExile.com sollte der Patch viele Fehler beheben, darunter auch 16 Bugs, durch die es vorher zu Abstürzen gekommen war, sowie viele kleinteilige Verbesserungen, die das ARPG besser machen sollen.

Nutzer berichten, dass Path of Exile 2 auf der Konsole aktuell extreme Performance-Einbrüche und Lags hat. In Online-Foren wie Reddit teilen Nutzer Aufnahmen ihrer Spiele. Darin sieht man, wie schwer sich die Konsole damit tut, das Spiel flüssig darzustellen. Spieler müssen sich mit wenigen Bildern pro Sekunde zufriedengeben. Auch die PS5 Pro scheint gleichermaßen betroffen zu sein.

Das steht im Kontrast zum eigentlichen schnellen Gameplay von Path of Exile 2, das gerade im Endgame darauf ausgelegt ist, durch die Karten zu rasen und jede Sekunde dutzende Gegner zu erledigen. Entsprechend genervt sind viele Gamer.

Hier könnt ihr den Trailer zur aktuellen Season von Path of Exile 2 sehen:

Ein Wochenende ohne Path of Exile 2

Wie steht es um das Problem? Seit dem Patch 0.2.0H, der das Performance-Problem wohl mit ins Spiel gebracht hat, gab es bereits zwei Hotfixes. Diese haben sich jedoch nicht den Problemen der PS5 zugewandt, sondern ein Anzeige-Problem und eine Möglichkeit, den eigenen Charakter feststecken zu lassen, behoben.

Für die Spieler bedeutet das, dass Path of Exile 2 das gesamte Wochenende nicht problemlos auf der PS5 spielbar war. Ein ganzes Wochenende ohne PoE2, das stört einige Gamer sehr.

Wie reagieren die Spieler auf die Probleme? Die Nutzer der PS5-Version zeigen sich sichtlich genervt. Nutzer Baigne schreibt auf Reddit: „Die Leistung hat sich nach dem Patch merklich verschlechtert, sie war schon immer nicht toll, aber jetzt bekomme ich Kopfschmerzen, wenn ich das Spiel nur spiele.“

Auch Fan Tornoxx ist betroffen. Er schreibt auf Reddit: „Ich bin auf PS5 Pro, mein Spiel ist seit dem letzten Patch praktisch unspielbar, scheine alle 2 Sekunden oder so in einer Pause/Unpause-Schleife festzustecken, vor dem Patch lief es anständig genug, jetzt ist es im Arsch, fixt es GGG, verdammt nochmal😢“

Nutzer garfunko hat den Fehler zunächst bei sich gesucht, schrieb dann auf Reddit: „Dasselbe auf der PS5 Pro. Ich änderte meinen Projektor-Setup, und ich dachte, es war nur ich. Etwas fühlte sich visuell wirklich falsch an, seit dem Patch.“

Wie reagieren die Entwickler? Die Entwickler von Path of Exile 2 haben bislang nicht auf die Probleme reagiert. Auch in ihrem Discord-Kanal, der alle Antworten der Entwickler anzeigt, findet sich bislang kein Kommentar zu den Problemen. Es ist also noch unklar, wann die Probleme behoben worden.

Die Entwickler arbeiten derzeit nicht nur an Path of Exile 2, sondern auch an der neuen Season des Vorgängers. Die soll im Juni starten und nach 11 Monaten dann endlich neue Inhalte liefern. Höchste Zeit finden die Fans: Die Fans von Path of Exile waren enttäuscht von den Entwicklern, doch mit einem kryptischen Text kehrt der Hype sofort zurück