Mit dem neuen Patch von Path of Exile 2 wollen die Entwickler endlich die größte Schwäche angehen

Die Entwickler von Path of Exile 2 haben ihr neustes Feature für das ARPG vorgestellt. Mit dem Crafting soll die größte Schwäche des Spiels angegangen werden.

Um welche Schwäche geht es? Seit seinem Release beschweren sich die Spieler von Path of Exile 2 über die mangelnden Crafting-Optionen im Spiel. Während bereits das Season-Update mit der neuen Mechanik erste Besserungen bringen sollte, legen die Entwickler mit dem kommenden Update erneut nach.

Doch die Beschwerden hielten an. Einen Charakter durch selbst gefundene Upgrade-Materialien und Items aufzubauen ist derzeit immer noch viel schwieriger als die perfekten Items einfach zu ertauschen. Durch den Handel lässt es sich viel leichter an die passende Endgame-Ausrüstung kommen.

Mit dem großen Update 0.2.1 soll eine Fülle an neuen Crafting-Sockeln dem Spiel hinzugefügt werden. Jetzt zeigen die Entwickler, was sie damit genau meinen.

Hier könnt ihr den Trailer zur aktuellen Season von Path of Exile 2 sehen:

22 neue Crafting-Sockel für das Midgame

Was liefern die Entwickler? Die Entwickler von Path of Exile 2 haben nun 22 neue Crafting-Sockel präsentiert. Diese sollen es den Spielern während der Kampagne und bei den frühen Karten im Midgame des ARPGs leichter machen.

Die Idee der Entwickler, so heißt es auf PathofExile.com, ist, dass diese Items „euch im Verlauf eurer Kampagne helfen, fehlende Attribute oder Resistenzen zu ergänzen, die euch möglicherweise fehlen.“ Im Endgame sollen die 22 neue Sockel dann von stärker ersetzt werden können.

Alle 22 Items lassen sich dabei nur als Drop in der offenen Welt finden, sie sind also nicht wie andere Items herstellbar, indem man alte Runen upgradet. Die Entwickler geben jedoch auch an, dass die Drops eher selten sein werden, weil man mit ihnen ein starkes Upgrade für den eigenen Charakter erhält.

Hier sind einige Beispiele für neue Runen, die mit Update 0.2.1 zu Path of Exile 2 kommen:

HedgeWitch Assandra’s Rune of Wisdom Zauberstab oder Stab: +1 zu Stufe aller Zauberfertigkeiten

Farrul’s Rune of the Chase Stiefel: 5 % erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit

The Greatwolf’s Rune of Willpower Körperrüstungen: 10 % des Schadens wird von Mana vor dem Leben abgezogen

Tacati’s Soul Core of Affliction Helme: Gegner, die Ihr verflucht, haben -8 % zu Chaos-Widerstand

Talisman of Thruldana Kampfwaffe: 25 % reduzierte Giftdauer Ziele können gleichzeitig von +1 eurer Gifte betroffen sein



Auch wenn diese neuen Items helfen, wird die größte Schwäche aufgrund der Seltenheit der Crafting-Items wohl nicht vollständig behoben werden. Trotzdem ist dies ein weiterer Schritt der Entwickler hin zu einer Alternative zum Handelssystem. Warum das Handeln in Path of Exile 2 so problematisch ist, erfahrt ihr hier: In Path of Exile 2 tricksen fiese Spieler bei einer wichtigen Mechanik, nutzen die Unwissenheit von Neulingen aus