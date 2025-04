In Path of Exile 2 tricksen fiese Spieler bei einer wichtigen Mechanik, nutzen die Unwissenheit von Neulingen aus 

Wer in Path of Exile 2 ins Endgame angelangt ist, wird früher oder später mit anderen Spielern traden wollen, um Builds zu verfeiern, doch genau diese Mechanik ist derzeit umstritten. Grund dafür sind Gauner.

Worüber beschweren sich Fans? In Path of Exile 2 geht es im Endgame vor allem um Loot, das Verfeiern des eigenen Builds sowie Trading. Letzteres soll euch dabei helfen, eurem Ziel des perfekten Builds deutlich näherzukommen, doch leider ist man dabei auf andere Spieler angewiesen.

Nicht bei jedem Spieler ist Trading beliebt, doch abseits davon berichten jetzt Fans über einen neuen Trend, das Trading noch unattraktiver macht als es ohnehin schon ist. Bei dem Trend es geht vor alle darum, dass Betrüger viele kostbare Items zu spottbilligen Preisen anbieten, nur um Neulinge oder Unwissende zu täuschen, damit sie ihre Preise ebenfalls drücken.

Der Markt wird manipuliert und diese Betrüger gehen dann los und kaufen die billigen Items ein, um sie dann teurer weiterzuverkaufen. Der User BluePul hat auf Reddit nun genug davon und macht auf das Problem aufmerksam. Viele andere Spieler melden sich ebenfalls zu Wort, verkünden ihren Unmut, erklären aber auch, wie man sich dagegen wehren kann.

Spieler zeigt, wie ihr nicht betrogen werdet

Was sollte man im Trading beachten? Trading läuft in Path of Exile 2 noch oldschool über die offizielle Trading-Seite von Path of Exile ab. Spieler loggen sich ein, suchen ihr Item, das sie wollen, und kontaktieren so ihren Verkäufer. Um Items zum Verkauf anzubieten, benötigt man Premium-Stash-Tabs.

Solltet ihr also ein Neuling ins Trading einsteigen, könnt ihr gern im Forum sowie auf Discord-Servern eure Items auflisten und dann Price-Checks verlangen – das hilft, damit ihr ein ungefähres Gespür dafür bekommt, für wie viel und wofür ihr euer Item reinstellen solltet. Das wäre der offizielle Weg, doch da die Scalper den Markt manipulieren, gibt ein Fan euch einen Tipp, wie ihr anderweitig profitabel bleibt:

Der Reddit-User Red_sparow erklärt, er stellt jedes Item für ein Div („Divine Orb“) rein. Wenn er dann von Spielern mit Nachrichten bombardiert wird, wisse er, dass sein Item etwas wert ist und passt den Preis dann an. Jetzt wartet er ab und reduziert den Preis, je mehr Zeit vergeht, bis dieser realistisch erscheint.

Ein Tipp von unserer Seite aus: Ihr könnt alle Preise vergleichen und schauen, welche sich drastisch unterscheiden. Wählt dann den Mittelweg vom niedrigsten und höchsten Preis. So habt ihr eine Chance einen Käufer zu finden und werdet dabei nicht durchgehend von Scalpern angeschrieben.

Spieler wünschen sich Änderungen: Für viele ist das Trading auf der Webseite viel zu umständlich und veraltet. Viele wünschen sich ein Auktionshaus, indem Fans ihre Items im Spiel auflisten und durchstöbern können, ohne große Umwege gehen zu müssen. Der Wunsch wird schon über Jahre hinweg geäußert, es ist also unklar, ob GGG ein solches System in PoE2 implementieren würde – derzeit sieht es nicht danach aus. Mehr zu PoE2 findet ihr hier: Bekannter ARPG-Experte erklärt: Path of Exile 2 ist viel besser als alle denken