Spieler schwärmen von Last Epoch auf Steam, aber sie sind sich sicher: Path of Exile 2 soll nicht so werden

Last Epoch feierte den Release seiner neuen Season. Für viele habe das Studio hinter dem ARPG eine grandiose Arbeit geleistet und ist so gut, dass es sogar seinen Konkurrenten Path of Exile 2 in den Schatten stellt. Obwohl sich PoE2 derzeit mies spielt, soll GGG aber seinen eigenen Weg gehen.

Was läuft in Path of Exile 2 mies? Seit dem Release der neuen Liga „Dawn of the Hunt“ beschweren sich viele Fans über unzählige Probleme im ARPG. Einige von ihnen sind:

Für viele mache Path of Exile 2 einfach keinen Spaß, wenn man im Endgame angekommen ist und der berüchtigte Dopamin-Rausch durch viel Loot fehlt.

Durch den Release der neuen Season von Last Epoch sind jetzt einige Fans von Path of Exile 2 abgesprungen und freuen sich auf die Neuerungen des ARPGs. Das Spiel habe sich gut verändert und obwohl Last Epoch vieles besser macht als Path of Exile 2, meinen Fans, soll das Team von GGG (Entwickler von PoE2) an ihrer Idee festhalten.

Path of Exile 2 soll sich treu bleiben

Was sagen Fans zum Erfolg von Last Epoch? Auf Reddit meldete sich der User mccao bezüglich des Erfolgs von Last Epoch. Seit dem Release der neuen Season würden viele PoE2-Fans beide Spiele miteinander vergleichen und auch wenn GGG von Last Epoch einiges lernen kann, so wäre es falsch, PoE2 danach auszurichten.

Path of Exile 2 würde einen anderen Weg gehen, um sich von den anderen Spielen desselben Genres abzusetzen und Frische zu bieten – traditionelle Power-Fantasy gehöre nicht dazu, das würde man in PoE1 oder Last Epoch finden. Bis zu 2.463 (Stand 22. April, 11:19 Uhr) Fans auf Reddit stimmen den Aussagen von mccao zu und melden sich mit folgenden Kommentaren zu Wort:

„POE2 muss kein reskinned POE1 oder ein ‘1 zu 1’-LE-Klon sein, aber ich wünschte wirklich, es würde aufhören zu versuchen, ein Soulslike zu sein, ohne zu verstehen, was Dark Souls so gut gemacht hat.“ – Reddit

„LE hat einige erstaunliche Ideen. Niemand will, dass POE2 zu LE wird, aber GGG muss die Scheuklappen ablegen.“ – Reddit

„Ich möchte POE2 lieben. Die Grafik, die Bosskämpfe und die Fertigkeiten sehen alle so cool aus, aber ich kann es einfach nicht genießen, bis zum Endgame zu kommen und dann so wenig Belohnungen zu bekommen. Das Spiel fühlt sich für mich mehr wie ein Job als ein Spiel an.“ – Reddit

Wird sich Path of Exile 2 noch ändern? Derzeit arbeiten die Entwickler von Path of Exile 2 unermüdlich an dem ARPG. Sie bringen viele Patches raus und adressieren so die Knackpunkte, über die sich die Community derzeit aufregt. Auch der Loot soll demnächst adressiert werden, doch für viele Fans reiche das noch nicht aus: Path of Exile 2 bringt bald mehr Loot ins Spiel, doch der Community reicht das nicht