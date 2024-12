Path of Exile 2: Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um eure übrigen Punkte im Shop auszugeben

In Path of Exile 2 läuft gerade der wohl beste Sale des Rest-Jahres. Wenn ihr noch Punkte übrig habt, solltet ihr jetzt zuschlagen.

Was ist das für ein Sale? In Path of Exile 2 und seinem Vorgänger läuft gerade ein Sale für Lagerfächer. Davon gibt es PoE2 viele verschiedene, die alle extra Funktionen im Vergleich zu euren normalen Lagerfächern haben.

Im Sale könnt ihr bis zu 31 % beim Kauf der Lagerfächer sparen. Die Upgrades gelten immer für den gesamten Account und stets für Path of Exile 2 UND seinen Vorgänger. Auch über mehrere Plattformen hinweg sind die Upgrades nutzbar.

Nur auf der PlayStation müsst ihr alles doppelt kaufen, weil sich die Käufe auf dieser Plattform laut eines Reddit-Kommentars nicht übertragen lassen.

Path of Exile 2 Stash-Tabs: Das können sie

Welche Lagerfächer gibt es? In Path of Exile 2 und seinem Vorgänger gibt es viele verschiedene Lagerfächer. In der folgenden Aufzählung findet ihr alle Lagerfächer, die in Path of Exile 2 und seinem Vorgänger funktionieren und was diese können:

Premium-Truhenfach: Ein zusätzliches Fach in der normalen Größe. Ihr könnt den Namen und die Farbe dieses Fachs ändern. Außerdem kann dieses Fach öffentlich gemacht werden, um eure Items auf Handelswebseiten zu listen.

Zusätzliches Truhenfach: Ein zusätzliches Fach in der normalen Größe. Es bietet keine zusätzlichen Funktionen.

Extragroßes Premium-Truhenfach: Ein zusätzliches Fach in der vierfachen Größe. Ihr könnt den Namen und die Farbe dieses Fachs ändern. Obendrein kann dieses Fach öffentlich gemacht werden, um eure Items auf Handelswebseiten zu listen.

Gemmen-Truhenfach: Fügt ein zusätzliches Fach hinzu, in das ihr bis zu 500 Gemmen (Gems) einlagern könnt. Ihr könnt den Namen und die Farbe dieses Fachs ändern. Zudem kann dieses Fach öffentlich gemacht werden, um eure Items auf Handelswebseiten zu listen.

Fläschchen-Truhenfach: Fügt ein zusätzliches Fach hinzu, in das ihr bis zu 500 Fläschchen einlagern könnt. Ihr könnt den Namen und die Farbe dieses Fachs ändern. Außerdem kann dieses Fach öffentlich gemacht werden, um eure Items auf Handelswebseiten zu listen.

Währungs-Truhenfach: Fügt ein zusätzliches Fach hinzu, in das ihr bis zu 5.000 verschiedene Währungs-Gegenstände einlagern könnt. Ihr könnt den Namen und die Farbe dieses Fachs ändern. Zusätzlich kann dieses Fach öffentlich gemacht werden, um eure Items auf Handelswebseiten zu listen.

Essenz-Truhenfach: Fügt ein zusätzliches Fach hinzu, in das ihr bis zu 5.000 Essenzen verschiedener Art einlagern könnt. Ihr könnt den Namen und die Farbe dieses Fachs ändern. Obendrein kann dieses Fach öffentlich gemacht werden, um eure Items auf Handelswebseiten zu listen.

Unikat-Truhenfach: Fügt eine Sammlung hinzu, in der ihr alle einzigartigen Gegenstände sammeln könnt. Ihr könnt den Namen und die Farbe dieses Fachs ändern. Ebenso kann dieses Fach öffentlich gemacht werden, um eure Items auf Handelswebseiten zu listen.

Delirium-Truhenfach: Fügt ein zusätzliches Fach hinzu, in das ihr bis zu 5.000 Einheiten aller Sphären des Deliriums und 5.000 Simulacrum-Karten einlagern könnt. Ihr könnt den Namen und die Farbe dieses Fachs ändern. Außerdem kann dieses Fach öffentlich gemacht werden, um eure Items auf Handelswebseiten zu listen.

Allen Fächern, die für eine gewisse Art von Gegenständen gedacht sind, haben zudem die Option, genau diese Gegenstände automatisch einsortieren zu lassen. Ihr könnt dann einfach eure Gegenstände in die Truhe werfen und sie landen am richtigen Ort.

Welche Truhenfächer lohnen sich besonders? Die Auswahl der Truhenfächer hängt gewiss von dem persönlichen Spielstil ab. Wenn ihr jedoch nicht so viele Punkte übrig habt, lohnt sich vor allem das Paket der Premium-Truhenfächer. Im Shop im Spiel erhaltet ihr damit sechs Premium-Fächer, die ihr nach eigenem Gusto benennen könnt, für nur 165 statt sonst 200 Punkten.

Dabei könnt ihr sie beispielsweise für gewisse Item-Kategorien nutzen oder eine Seite als Shop-Seite für den Handel verwenden. Als Alternative gibt es das extragroße Fach, das zwar nur vier Seiten groß ist, dafür mit 120 Punkten statt 150 Punkten ebenfalls für einen guten Preis zu haben ist.

Eine gute Ergänzung für den Start ist auch das Währungs-Fach, das die vielen verschiedenen Items einlagert, die ihr zum Upgraden eurer Ausrüstung und Skills benötigt. Es hat zudem weiteren Platz für Items, die aktuell in keine Kategorie passen, wie etwa die Runen, und einen großen Platz für ein Item, um es direkt im Lager upgraden zu können. Aktuell kostet eines davon 60 statt 75 Punkte im Shop.

Auch wenn das eigene Build wieder mal generft wird, freut man sich über die gesammelten Items im Lagerfach. Was sich zuletzt wieder bei Path of Exile 2 zuletzt geändert hat, seht ihr hier: Patch of Exile 2: Update 0.1.0d bringt 82 Änderungen – Patch Notes auf Deutsch