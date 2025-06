Die neue Season von Path of Exile lockt mehr als 175.000 Spieler an – Lässt sie dann nicht in Ruhe zocken

In Path of Exile durften sich die Spieler über eine neue Season freuen, doch die Serverprobleme am Wochenende vermiesten die Stimmung.

Warum waren so viele Spieler bei Path of Exile online? In Path of Exile ist am Freitag, dem 13. Juni 2025, die neue Season gestartet. Die Entwickler lockten die ARPG-Fans mit neuen Söldnern, die man zum Freund oder Feind haben kann, sowie vielen weiteren Verbesserungen und neuen Features ins Spiel.

Dabei durfte sich das Spiel über den gewohnten Spielerandrang freuen. Über 175.000 Gamer stürmten die Server von Path of Exile laut SteamDB gleichzeitig. Doch als die neue Season „Secrets of the Atlas“ am Freitagabend live ging, sorgten altbekannte Probleme für Ärger, der das ganze Wochenende anhielt.

Hier könnt ihr den Trailer zur neuen Season von Path of Exile sehen:

Serverprobleme trüben den Release

Wieso konnten die Spieler nicht in Ruhe zocken? Die Spieler von Path of Exile wollten am Wochenende einfach wie gewohnt in die neue Season starten. Doch Serverprobleme sorgten für Ärger. Hohe Pings, Zurücksetzungen zum Anfang der Karte oder Tode der Spielcharaktere waren an der Tagesordnung.

Zwar konnte die Serversituation durch einige Patches etwas verbessert werden, doch eine gute Lösung, die das Problem vollständig behebt, fehlt weiterhin. Noch immer beschweren sich Spieler über laggende Server und ein zähes Spielerlebnis. Auf Reddit gab es am Wochenende folgende Kommentare:

PreedGO: „Gestern Abend war es nach einer Weile ok-ish, aber jetzt kann ich nicht einmal eine einzige Karte abschließen … sie müssen wirklich etwas darüber kommunizieren, es ist nicht mehr nur eine Frage der Startlast, sondern es scheint, als ob tatsächlich etwas mit der Veröffentlichung falsch ist.“

Bendoverzana: „Es ist so verdammt traurig, es ist das 21. Jahrhundert im Jahr 2025, wir kaufen 480 $ [etwa 414 €] Packs und ich beobachte, wie jemand auf Twitch spielt, weil ich nicht kann. Verdammte disconnects und Warteschlange jedes Mal …“

Sen91: „Ich habe bis zum Fix aufgehört, es ist im Moment unspielbar, ich habe Stufe 6/7 Maps mit Loot und Atlas Progression verloren.“

Was sagen die Entwickler dazu? Die Entwickler von Path of Exile 2 konnten einige der Serverprobleme bereits am Wochenende beheben, aber es gibt noch immer Schwierigkeiten.

Community Manager Nick schrieb zur aktuellen Situation auf Reddit: „Es ist noch früh am Morgen in Neuseeland, daher gibt es noch kein Update zu den Serverproblemen, aber das Team hat sich über das Wochenende damit beschäftigt. Wir arbeiten wirklich hart daran, Updates zu liefern, sobald wir sie haben, aber diese Dinge brauchen Zeit.“

Ein altbekanntes Problem

Sind Serverprobleme bei Path of Exile ungewöhnlich? Nein, sowohl bei Path of Exile also auch beim Nachfolger Path of Exiles 2 gibt es schon seit Monaten Beschwerden über Probleme mit den Spielservern. Das Ausmaß diesmal ist jedoch viel größer als die Laggs in der Vergangenheit und es sind auch viel mehr Spieler betroffen. Ob die Serverprobleme der Vergangenheit mit den Problemen der neuen Season zusammenhängen, ist unklar.

Die Entwickler von Path of Exile arbeiten bereits an einer Lösung, damit die Spieler das ARPG in Ruhe genießen können. Wenn ihr wissen wollt, was genau es mit den Söldnern auf sich hat und welches Feature die Entwickler erst kurz vor knapp veröffentlicht haben, findet ihr hier den passenden Artikel: Heute startet die neue Season von Path of Exile und die Entwickler haben noch eine Überraschung für den Start