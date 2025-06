Heute startet die neue Season von Path of Exile und die Entwickler haben noch eine Überraschung für den Start

Nach 11 Monaten Warten startet am 13. Juni 2025 die neue Season von Path of Exile „Secrets of the Atlas“. Kurz vor dem Start haben die Entwickler noch eine Überraschung parat.

Was zeichnet die neue Season aus? In Path of Exile steht die neue Season „Secrets of the Atlas“ vor allem im Zeichen der neuen Söldner-Mechanik. Ihr findet die Söldner immer wieder während eures Spieldurchlaufs und könnt diese entweder bekämpfen, um an ihre Items zu kommen oder bezahlen, damit sie an eurer Seite kämpfen.

Als dritte Option war bislang auch die Funktion „Exile“ bekannt, mit der ihr die Söldner zwar ebenfalls zu einem Duell herausfordert, bei einem Sieg aber dafür sorgt, dass diese vertrieben werden und eine Zeit lang nicht mehr auftauchen. Das soll vor allem helfen, wenn ein Charakter besonders unnütz erscheint, weil er sich weder gut in Kombination mit der eigenen Klasse eignet noch die Items ansprechend aussehen.

Jetzt haben die Entwickler kurz vor dem Start der Season einen neuen Teil der Söldner-Mechanik enthüllt, der gerade zum Start der Liga wichtig wird.

Hier könnt ihr den Trailer zur neuen Season „Secrets of the Atlas“ sehen:

Söldner nicht einfach stehen lassen

Was ist die Überraschung? Auf YouTube haben die Entwickler kurz vor Release ein neues Video veröffentlicht. Darin erklären sie, dass man Söldner nicht einfach stehen lassen darf, ohne Konsequenzen zu erfahren.

Sobald ihr mit einem Söldner sprecht, solltet ihr auch gegen ihn kämpfen oder ihn anheuern. Tut ihr das nicht, verliert ihr Ansehen bei den Söldnern. Selbiges gilt auch, wenn ihr ein Duell gegen sie verliert.

Was bringt das Ansehen? Das Ansehen bei den Söldnern steigert die Chance auf gefährlichere, bessere und berüchtigte Söldner, die erscheinen können. Habt ihr ein niedriges Ansehen, sind diese viel seltener.

Gerade zum Start im Spiel kann es sinnvoll sein gegen Söldner zu kämpfen oder sie anzuheuern, selbst wenn ihr sie nicht so gut findet, einfach um später im Spiel, leichter ist an die berüchtigten Söldner zu kommen.

Wann startet die neue Season? Die neue Season von Path of Exile „Secrets of the Atlas“ startet am Freitag, dem 13. Juni, um 22:00 Uhr deutsche Zeit. Der Patch soll auf Steam 9,6 GB groß sein und wird am Abend verfügbar werden. Wie zum Season-Start von Path of Exile üblich, ist mit Warteschlangen zu rechnen. Viele Spieler aus Path of Exile 2 wollen aus einem bestimmten Grund nicht in die neue Season des Vorgängers schauen: Fans erklären, wieso sie Path of Exile nicht spielen können, ein Feature wird schmerzlich vermisst