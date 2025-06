Ein Feature hat Path of Exile 2 so anders gemacht, dass Spieler es in Teil 1 schmerzlich vermissen

In Path of Exile 2 gibt es ein gutes Feature, dass das Genre für viele verändert hat. Jetzt blockiert es ausgerechnet den Season-Start von Path of Exile (1) .

Um welches Feature geht es? Path of Exile 2 unterscheidet sich in vielen Punkten vom ersten Teil. Aber vor allem die verbesserte Steuerung hat es den Spielern angetan.

In einem neuen Beitrag auf Reddit empfiehlt der Veteran Pipnotiq allen neuen Spielern, die mit Teil 2 eingestiegen sind, auch in die neue Season „Secrets of the Atlas“ von Path of Exile 1 zu schauen, die am Freitag, dem 13. Juni um 22:00 Uhr startet. Doch die Reaktionen der Spieler zeigen eindeutig: Ein Feature wird schmerzlich vermisst.

Hier könnt ihr den Trailer zur neuen Season sehen:

„Ich brauche WASD“

Was sagen die Spieler zur neuen Season? Die Spieler sind Path of Exile (1) grundsätzlich zugeneigt, doch der Umstieg weg von WASD auf Click-to-Move ist für viele ein Ausschlusskriterium. Das erlaubt Bewegungen und Attacken in unterschiedlichen Richtungen. Dazu kommt auch die Ausweichrolle, die in Teil 1 nicht existiert und von Mobility-Skills wie Blink ersetzt wird.

So erklären die Spieler auf Reddit:

Zarroc1733: „Das Einzige, was mich davon abhält, poe1 zu spielen, ist, dass ich nichts anderes als WASD-Bewegungen verwenden kann.“

jarg3n: „Ich brauche WASD. Ich weiß nicht, ob ich mich wieder mit der Maus bewegen kann.“

pokerbro33: „Dies. So sehr mir der aktuelle Zustand von PoE2 auch missfällt, so hat es doch andere aRPGs für mich komplett zerstört – ich kann nicht mehr ohne WASD-Bewegung spielen.“

Famous-Bread2521: „Ich kann nicht mehr zurück zu WASD. Es ist einfach zu gut.“

Es gibt aber auch Kritik an der Einstellung der Spieler. So schreibt Nutzer Boohg auf Reddit:

Nach den Kommentaren hier zu urteilen, könnte man meinen, das Durchschnittsalter der PoE2-Spieler liege bei 50 Jahren, lol

Dass die meisten Spieler auf Reddit Path of Exile (1) nur deshalb ablehnen, weil es keine WASD-Steuerung gibt, ist eine klare Ansage an die Entwickler von Grinding Gear Games. Sollten sie in der Zukunft die alternative Steuerung hinzufügen, würden sie wohl viele Spieler anlocken.

Am Freitag um 22:00 Uhr startet die neue Season „Secrets of the Atlas“ von Path of Exile. Für die neue Season-Mechanik haben sich die Entwickler für Söldner entschieden, die euch überlegen sein und sich euch als Freund oder Feind anschließen können: Path of Exile bringt Söldner für die neue Season, die besser spielen können als ihr selbst