Path of Exile zieht über Nacht fast 180.000 Spieler auf Steam an, die Entwickler legen direkt Verbesserungen nach

Mit Curse of the Allflame hat Path of Exile (der erste Teil) eine neue Erweiterung samt Liga erhalten. Die hat sofort für einen enormen Anstieg an Spieler auf Steam gesorgt. Grinding Gear Games erklärt nun, wie der Launch lief und was die kommenden Tage und Wochen bringen.

Curse of the Allflame ist am 24. Juli erschienen und brachte als Highlights etwa Seereisen und Seekarten sowie eine komplette Überarbeitung des Sockel-Systems. Außerdem wurde das Söldner-System überarbeitet.

Ihr findet in unserer Übersicht alle Inhalte und Änderungen in Curse of the Allflame.

Mit den neuen Inhalten ist die Community offenbar zufrieden. Allein am Release-Tag hatte Path of Exile über 184.000 Spieler in der Spitze, am Sonntag waren es noch über 154.000 (laut SteamDB). Die kürzlichen Rezensionen stehen mit 86 % bei „sehr positiv.“

Im offiziellen Blog haben die Entwickler nun einen kleinen Einblick in den Launch gegeben mit Problemen, die sie bereits feststellen konnten oder die aus der Community gemeldet wurden – eine kleine Roadmap für anstehende Patches und Hotfixes.

Video starten Path of Exile zeigt im zweiten Teaser-Trailer worum es in Curse of the Allflame geht und es wird untot Autoplay

Path of Exile feilt weiter am Söldner-System, macht Farmen angenehmer

Highlight der Änderungen dürften die Verbesserungen der Söldner sein. Diese haben nun etwa keine Strafe auf verursachten Schaden bis Stufe 45, erreichen das Maximum des Abzugs auf Stufe 83. Obendrein wird die Skalierung des Schadens verbessert, um sie im Endgame nützlicher zu machen.

Wenn ihr Seekarten aktivieren wollt, könnt ihr das direkt von der Bathysphere aus machen und müsst nicht mehr ständig mit Valerie sprechen. Diese ist nur noch für Seereisen verantwortlich.

Ihr findet die vollständigen Patch Notes auf Seite 2.

Auf Reddit scheinen die Spieler mit den Änderungen zufrieden zu sein, haben aber auch direkt eigene Vorschläge, wie etwa einen Button, um Söldner wiederzubeleben. So etwas sei schon eine simple Lösung für einige der Probleme.

Wie findet ihr die aktuelle Liga und die Erweiterung? Was haltet ihr von den kommenden Änderungen? Und welche Klasse/Aszendenz spielt ihr aktuell? Schreibt uns einen Kommentar!

Was Path of Exile selbst jetzt noch von euch verlangt, ist das Durchspielen der Kampagne in jeder Liga – etwas, das andere ARPGs abgeschafft haben. Allerdings hat das einen guten Grund, laut Chef: Path of Exile weigert sich selbst nach 42 Seasons, das zu tun, was Diablo 4 seit Release erlaubt – Chef sagt: Fühlt sich falsch an