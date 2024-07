„Habe mein neues Zuhause gefunden“: Ein MMORPG begeistert mit neuem Update, fügt PvP- und PvE-Inhalte hinzu

Wie sind die Reaktionen? Schaut man sich die Kommentare unter dem Trailer (via YouTube ) an, scheinen sich die Spieler sehr auf die neuen Inhalte zu freuen. „Das PvE-Zeug ist etwas, worauf ich mich extrem freue“, heißt es in einem Kommentar. Ähnlich äußern sich viele Spieler in ihren Kommentaren.

Neben den neuen Multiplayer-Inhalten sollen im Spiel aber auch noch zwei neue Professionen auf euch warten. Mit dem neuen Update soll dann eine Profession in Kräuterkunde und in Alchemie zur Auswahl stehen.

Was bringt das Update? Das größere Update von Ravendawn soll, wie der Trailer ankündigt, am 9. August 2024 live gehen. Versprochen werden nicht nur Gameplay-Verbesserungen, sondern auch PvP- und PvE-Inhalte. Der Trailer zeigt, wie das Gameplay mit und gegen andere Spieler dann aussehen wird.

