LoL: Riot ändert Voraussetzungen für das Ranglistenspiel, um nervigen Spielern das Leben schwer zu machen

Der wichtigste Modus in League of Legends ist das Ranglistenspiel. Aktuell gibt es nur kleine Voraussetzungen, damit man um seinen Rang spielen kann. Das will Riot nun ändern, um damit gegen Smurfs vorzugehen.

Was braucht man, um Ranked in LoL zu spielen? Aktuell gibt es zwei Voraussetzungen, damit man sowohl Ranked Solo/Duo als auch Ranked Flex spielen darf. Der Account muss Level 30 erreicht haben, und man braucht mindestens 20 Champions, weil 10 gebannt werden und dann 10 gepickt werden müssen.

Smurf-Accounts müssen dementsprechend einfach nur ihren Account hochleveln. Das passiert meistens in Bot- oder ARAM-Games. Riot hat darauf keine Lust mehr und will mit dem nächsten Patch eine neue Voraussetzung bringen: Neue Accounts müssen jetzt zu den vorherigen Voraussetzungen auch noch 10 Matches in Summoners Rift spielen, also Draft oder Quick Play.

Ein Schritt für Anfänger und gegen Smurfs

Auf X.com kündigte RiotPhroxzon diese Änderung an. Er erklärt, dass die Änderung schon länger geplant war, man aber ein paar Dinge anpassen musste. Er spricht auch nochmal über die Gründe der neuen Restriktion.

So hat man Probleme damit, bei neuen Spielern den Skill festzustellen, wenn sie nur ARAM oder Bot-Games spielen. Gleichzeitig soll das auch bei alternativen Accounts helfen, die sonst zu schlecht platziert werden und Anfänger und neue Spieler komplett fertig machen.

Riot Phroxzon erwähnt in dem Tweet nochmal, dass man weiterhin gegen gekaufte und geboostete Accounts vorgehen möchte. Dazu sei auch Vanguard da. So sorgte Vanguard auch schon für Hardware-Banns.

Auch will man sich genau Spieler anschauen, die bewusst versuchen, ihren Skill schlechter darzustellen, damit sie mit schlechteren Spielern zocken können. Wie genau die Maßnahmen dagegen aussehen sollen, wird im Tweet nicht erwähnt.

Wie reagiert die Community? Auf reddit reagiert die Mehrheit der Community positiv auf die Ankündigung, auch wenn einige sogar noch härtere Restriktionen fordern.

comfortreacher: Gute Änderung, es hat nicht wirklich viel Sinn gemacht, Aram/Bots zu spielen und direkt in die Rangliste zu gehen

WoonStruck: Based. Ihr Matchmaking-Algorithmus könnte jetzt tatsächlich anfangen, Leute anständig zu platzieren. Es sollte aber wahrscheinlich 20-30 sein.

Zyver87: Eine gute Änderung, die schon vor Jahren hätte erfolgen müssen

Was haltet ihr von dieser Änderung? Findet ihr das gut oder sollte Riot noch härter gegen Smurfs und gekaufte Accounts vorgehen? Schreibt es uns in die Kommentare.