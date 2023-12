Gamer vergisst ein wichtiges Detail beim neuen Kühler für seine Intel-CPU, wundert sich über die hohen Temperaturen beim Zocken

Masters of the Universe kehrt 2024 mit einer neuen Serie zurück und macht im Trailer Hoffnung auf mehr Action des beliebten Helden.

Auch wenn man voller Euphorie an seinem Rechner herumschraubt, ist es immer besser, mit Ruhe und Konzentration bei der Sache zu sein. Egal ob Upgrade oder kompletter Neubau, nehmt euch ausreichend Zeit und geht mit Bedacht vor. Zusätzlich kann euch eine kleine To-do-Liste mit den wichtigsten Punkten beim Zusammenbau helfen. Schreibt diese vorher in Ruhe auf, damit ihr an alle wichtigen Handgriffe denkt.

So ist es ebenfalls in diesem Beitrag auf Reddit passiert. Der User JawnsonBit wollte nur schnell seinen CPU-Kühler austauschen. Über die Begeisterung für das PC-Upgrade hat er allerdings vergessen, die Schutzfolie vom Kühler zu entfernen. Dieses kleine Detail bemerkt er zu seinem Glück jedoch zeitnah und kann seine Hardware vor einem Defekt bewahren.

