WoW hat das Cinematic zu The War Within veröffentlicht – Und es ist echt komisch

Das neue Cinematic zu World of Warcraft: The War Within wurde veröffentlicht. Es macht Lust auf mehr – auch wenn einige fragen: „Wtf war das?“

Fast ein bisschen heimlich hat World of Warcraft das neue Cinematic zur kommenden Erweiterung „The War Within“ an einem Samstagmorgen veröffentlicht. Das Video gibt einen ersten Vorgeschmack auf den Release der Erweiterung, wirft einen Blick auf unterschiedliche Charaktere und zeigt, an welche Orte es in wenigen Wochen geht, wenn The War Within seinen Release feiert.

Was ist im Cinematic zu sehen? Das Cinematic „Shadows Beneath“ zeigt in rasch wechselnden Schnitten unterschiedliche Personen und Kulturen aus den Gebieten, die wir in „The War Within“ zu sehen bekommen werden.

Ein Irdener Zwerg bedient eine riesige Schmiede, die mit schier unvorstellbarer Wucht immer wieder herunterkracht, während aus geschmolzenem Metall etwas noch Unbekanntes hergestellt wird.

Eine Paladin der Arathi rüstet sich zum Krieg und man sieht, wie sie und ihre Getreuen in Reih und Glied aufgestellt stehen und sich offenbar bereit für eine Schlacht machen.

Eine Harronir führt einen Ritualtanz auf, bei dem sie die Natur formt.

Die Königin der Neruber steht vor einem dunklen, unheimlichen Gemisch, während im Hintergrund mit Augen besetzte Tentakeln eines Alten Gottes oder einer Leerenkreatur zu sehen sind.

Zum Abschluss gibt es Xal’atath in der Nahaufnahme, die offenbar amüsiert und recht zufrieden auflacht.

Teile dieses Cinematics waren bereits zuvor in einem Trailer zu sehen.

Neruber vor einem Tentakel der Alten Götter – ziemlich eklig. Und cool.

So reagiert die Community: Die Reaktionen auf das Cinematic sind recht gemischt. Während einige den Look durchaus mögen, gibt es auch viel Kritik. Gerade das Fehlen von Dialogen oder das Zeigen von Konflikten sorgt dafür, dass manch einige Fans verwundert fragen: „Ist das jetzt WoW oder Diablo?“, während andere der Meinung sind, dass das „Einfach nicht den Vibe setzt.“

Auch das eher zusammenhanglose Zeigen verschiedener Charaktere, die viele schlicht noch nicht kennen (können), sorgt häufig für fragende Gesichter. Dem Cinematic scheint etwas zu fehlen, das für viele den Funken überspringen lässt, wie die Kommentare auf YouTube zeigen:

„Hat jemand den Kreuzfahrern gesagt, dass sie im falschen Spiel sind?“ – KushanGaming

„Was zum Avatar war das denn?“ – kierthas6351

„Der Paladin sah aus wie etwas, das du in Destiny sehen würdest. Der Troll kam aus Avatar? Das einzige, das irgendwie nach WoW aussah, war der Zwerg, lol.“ – Vikturus22

„Irgendwie fehlt was, ohne dass Xal’atath einen großen Plan oder so enthüllt …“ – YetiUprising

Obwohl vor allem negative Meinungen die Kommentarspalte dominieren, wird das Video überwiegend positiv bewertet. Zum aktuellen Zeitpunkt (27.07.2024, 10:30 Uhr) hat das Video rund 80 % positive Bewertungen und 20 % negative Bewertungen. Der überwiegenden Mehrheit scheint das Video also gut zu gefallen, selbst wenn die negativen Stimmen am deutlichsten zu lesen sind. Zum Vergleich: Unter dem Video auf dem deutschen WoW-Kanal ist das Verhältnis knapp 95:5 – deutlich positiver.

Was haltet ihr vom neuen Cinematic zu World of Warcraft: The War Within? Hat euch das Design gefallen und macht das Lust auf die neue Erweiterung? Oder stimmt ihr den Kritikern zu und seid der Meinung, dass in dem Video einfach ein bisschen was fehlt?