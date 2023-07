Ein Bug in WoW löscht Charaktere, die ihr gar nicht verlieren wollt

In World of Warcraft gibt es gerade einen fiesen Bug. Mit etwas Pech löscht ihr einen eurer geliebten Charaktere – obwohl ihr das gar nicht wollt.

Ein fieser Fehler in World of Warcraft sorgt gerade für Schock-Momente. Denn Spielerinnen und Spieler verlieren ihre geliebten Charaktere, die sie „aus Versehen“ löschen. Schuld daran ist ein Fehler, der mit dem Patch 10.1.5 Risse in der Zeit ins Spiel kam.

Was ist das für ein Fehler? Laut Blizzard kann es vorkommen, dass beim Löschen eines Charakters ein anderer Charakter angewählt wird, als der, den ihr eigentlich beabsichtigt habt. Wenn ihr etwa einen uralten Gammel-Twink löschen wollt, könnte es passieren, dass ihr dabei aus Versehen euren Haupt-Charakter auswählt und den ins Daten-Nirvana schickt.

Wie kann man das verhindern? Da das ein „ziemlich dicker“ Bug ist, solltet ihr vorerst wohl einfach keine Charaktere löschen. Es ist aber davon auszugehen, dass ein solcher Fehler schon sehr bald mittels eines Hotfixes behoben wird. Wenn ihr bis dahin unbedingt Charaktere löschen wollt, dann achtet lieber doppelt darauf, was denn nun wirklich gelöscht wurde.

Der Trailer zum neusten Patch, Risse in der Zeit:

Was tun, wenn der falsche Char gelöscht wurde? Zum Glück ist das Löschen eines Charakters in World of Warcraft keine wirklich permanente Sache. Es ist immer möglich, gelöschte Charaktere wiederherzustellen. Daher kann selbst beim versehentlichen Löschen des falschen Charakters kein sonderlich großer Schaden enstehen.

Beachtet aber, dass manche Dinge bei einer Charakter-Wiederherstellung nicht rückgängig gemacht werden. Wenn euer Charakter etwa in einer Gilde oder Community ist und ihr ihn dann löscht, tritt er bei der Wiederherstellung nicht automatisch wieder der Gilde oder Community bei. In solch einem Fall müsst ihr diese Kontakte dann erst erneut knüpfen.

Andere Spieler trauern ebenfalls – aber wegen ihrer Begleiter. Denn manche davon hat Blizzard in Patch 10.1.5 eingestampft.