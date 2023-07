Neues Spiel sieht aus wie Destiny, sagt: „Wir wollen das beste MMORPG sein, das 2023 erscheint“

Das MMORPG Ares: Rise of Guardians soll noch dieses Jahr vom Publisher Kakao Games auf den Markt gebracht werden. In einem Interview verraten die Entwickler nun interessante Details und große Pläne. Wir von MeinMMO fassen zusammen.

Was ist Ares für ein Spiel? Das MMORPG kommt vom erfolgreichen Publisher Kakao Games (ArcheAge, Odin: Valhalla Rising) und dem Entwicklerteam von Second Dive. Es setzt auf eine Sciene-Fiction-Welt und erinnert in seinem Auftreten an Titel wie Destiny oder Anthem.

Hauptsächlich seid ihr in verschiedenen Kampfanzügen unterwegs, die sich in aktuell vier Klassen aufteilen. Mit denen bereist und kämpft ihr dann auf der Erde, dem Mond oder gar dem Mars. Weitere Planeten sollen in Zukunft folgen.

Bisher haben sich schon über 2 Millionen Menschen für das Spiel vorregistriert. Zumindest in Korea soll es am 25. Juli 2023 erscheinen. Ein Release in anderen Regionen der Welt ist geplant, wird aber nicht zeitgleich stattfinden.

Abseits davon möchte Ares: Rise of Guardians mit folgenden Features punkten:

Cross-Play auf PC und Smartphones, wobei der PC einen eigenen Launcher bekommen soll

Schnelles und umfangreiches Bewegungssystem, in dem auch das Fliegen und der Kampf in der Luft eine große Rolle spielt

Zufallsbasierte Events in der offenen Welt

Raids für bis zu 30 Spieler

Verschiedene Fahrzeuge, die ihr in der Welt benutzen können sollt

Selbst im koreanischen Markt soll Pay2Win stark reduziert sein, das Spiel solle auch ohne Geld auszugeben viel Spaß machen

Das MMORPG punktet ebenfalls mit starker Grafik und ausgefallenen Klassen

Einen ersten Trailer zum Spiel könnt ihr euch hier ansehen:

Neues Interview zeigt, dass sich die Entwickler viel von Ares versprechen

Welche neuen Infos gibt es? Bei einem Interview mit der koreanischen Presse haben die Entwickler Rede und Antwort gestanden. Dabei gab es einige neue Informationen, die sowohl Hoffnung schüren als auch westliche Spieler skeptischen machen könnten.

Besonders interessant war dabei die Farge, welches finanzielle Ergebnis sich der Publisher von Ares erhoffen würde. Daraufhin antwortet der CEO von Kakao, Lee Si Woo: “Es ist schwer, etwas über die geplanten Ergebnisse zu sagen, aber unser Ziel ist es, das beste MMORPG im Jahr 2023 zu veröffentlichen”.

Eine Aussage später macht er jedoch deutlich, dass wir im Westen uns wohl noch gedulden müssten. Die Pläne der Globalisierung gehe man erst an, wenn das Spiel in Korea erfolgreich läuft: “Der Inlandsmarkt steht an erster Stelle”, betont Woo im Interview.

Ebenfalls dürfte einigen Fans nicht gefallen, dass innerhalb des Gespräches auch ein Auto-Play-Feature bestätigt wurde. Die Entwickler betonen an dieser Stelle allerdings, dass es immer noch mehr als genug Inhalte gäbe, die manuellen Input und starkes Zusammenspiel zwischen den Spielern erfordern.

Was ist noch positiv? Abseits der starken Aussage, das beste MMORPG dieses Jahres veröffentlichen zu wollen, gibt es aber noch einige Infos, die positiv auffallen. So berichten die Entwickler, dass sich das Spiel seit den Tests 2022 stark verändert habe.

Sie betonen, dass man auf Feedback der Fans hört und somit, unter anderem, auch die Steuerung mit Maus und Tastatur verbessert und optimiert wurde.

Des Weiteren wurde Komfortfeatures hinzugefügt, wie das Ausschalten von Effekten anderer Spieler. Man wolle den bunten und auffälligen Look der Fähigkeiten beibehalten, ohne dabei die Balance in großen Schlachten zu gefährden, führen die Entwickler aus.

Wie das Spiel tatsächlich performed und aussieht, können wir jedoch erst nächste Woche sehen. Was haltet ihr bisher von Ares: Rise of Guardians? Denkt ihr, das Spiel hat das Zeug, das beste MMORPG des Jahres zu werden? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO.

