WoW-Spieler sammelt über 1.000 Mounts, wird von anderen dafür gefeiert: „Dieser Spieler ist mein Held“

Ein Spieler hat es in World of Warcraft geschafft, über 1.000 verschiedene Mounts zu sammeln. Damit landet es auf Platz 1 der Spieler mit den meisten Reittieren. Aktuell ist er bei 1.009 Mounts, was genau 95,7 Prozent aller Reittiere ausmacht. Es fehlt also nicht mehr viel, bis er seine Sammlung komplett hat.

Bei dem Spieler handelt es sich um „Wurzelstange“ vom europäischen Server „Eredar“ (via dataofazeroth). Auf der Seite von Simple Armory gibt es eine vollständige Liste aller Mounts, die der Spieler bereits besitzt. So ist außerdem auf einen Blick zu sehen, welche Reittiere dem Spieler noch fehlen.

Wie kam er an die Reittiere? Viele der Mounts lassen sich durch unterschiedliche Ingame-Aktivitäten verdienen. Dazu zählen beispielsweise die folgenden Möglichkeiten:

Erreichen von Errungenschaften

Grinden von Ruf

Teilnahme an zeitlich begrenzten Events

Drop von Monstern und Bossgegnern

Gegen Echtgeld im Blizzard-Shop

Viele der Reittiere sind aktuell gar nicht mehr erhältlich. Deshalb werden sie zu horrenden Preisen auf externen Verkaufsplattformen angeboten, obwohl der Handel offiziell verboten ist.

In diesem Video stellen wir euch sechs der seltensten Mounts aus World of Warcraft vor:

Wie reagiert die Community? Viele User sind überrascht, dass es überhaupt so viele Reittiere zum Sammeln gibt. Sie hätten nicht damit gerechnet, dass mittlerweile eine so große Anzahl im Spiel vorhanden ist (via reddit.com).

Einige Spieler wundern sich, wie der Mount-Sammler an so viele Reittiere gekommen ist. Andere User decken auf, dass er viele der Mounts über externe Plattformen gekauft haben muss, weil ihm die entsprechenden Titel fehlen, die eigentlich zum Erhalt des Mounts führen. Dazu hat er wohl einige Charaktere gekauft, die auf seinen Battle.net-Account transferiert worden seien.

Ein Beispiel dafür ist das Mount, das Spieler als Rank 1 Gladiator bekommen. Für den Rang gibt es sowohl einen Titel als auch das Mount, doch der Spieler besitzt kurioserweise nur das Reittier.

Außerdem gibt es einige Mounts, die eigentlich leicht zu bekommen sind, aber eben nicht über mehrere Accounts gehandelt werden können. Deshalb liegt bei einigen Spielern die Vermutung nahe, dass der Account sich auf das Einkaufen der Mounts spezialisiert habe.

Deshalb gibt es einige User, die dem Spieler die Mounts nicht gönnen (via reddit.com, icy-veins.com):

Khelge: „Ernsthaft, ich hatte keine Ahnung, dass es Leute gibt, die so etwas in dieser Szene tun. Es klingt so traurig, es so zu faken.“

KaizerFuckingGibby: „Die Mounts aus dem Store verwässern den Erfolg.“

Hahalol: „Diese Charaktere sind alle gekauft und auf seinen eigenen Battle.net-Account transferiert. Er verdient es, gebannt zu werden.“

Doch es gibt auch Spieler, die ebenfalls unter die Sammler gegangen sind und den Besitzer von über 1.000 Mounts als Vorbild sehen. User JTKranix schreibt beispielsweise auf Reddit, dass der Spieler sein Held sei. Er sei selbst erst bei 837 Reittieren, doch er gebe nicht auf, was das Sammeln anginge.

