Twitch-Streamer Asmongold scheitert an einer Dungeon-Gruppe in New World: „Gibt es nicht mal 3 verdammte Mitspieler?“

New World gehört zu den Lieblings-MMORPGs von Asmongold. Der Streamer, der vor allem über WoW bekannt wurde, schaut regelmäßig in das Spiel von Amazon. Doch in seinem letzten Livestream hatte er ganz schön mit der Gruppensuche zu kämpfen.

Was ist dem Streamer passiert? Eigentlich wollte Asmongold einfach nur das Dungeon “Die Tiefe” spielen. Dafür braucht er jedoch 4 weitere Mitspieler. Er selbst nahm die Rolle des Tanks ein und einen DD hatte er selbst im Gepäck. Nun fehlten nur ein Heiler und zwei weitere DDs.

Doch auch nach über 15 Minuten Wartezeit meldete sich kein weiterer Spieler an. Für den Twitch-Streamer ist das ein eher ungewohntes Bild, schließlich kann er sich sonst nicht davor retten, dass Zuschauer mit ihm spielen wollen.

Er meckert genervt:

Wirklich, gibt es nicht einmal drei verdammte Spieler? Kommt schon, Leute!

Die Situation könnt ihr euch in diesem Video anschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

New World hat Probleme, wenn man Dungeons in mittlerer Schwierigkeit sucht – Doch der Fix kommt

Wieso hat er das Problem? New World brachte am 6. Juli das neueste Update mit dem ersten Raidboss heraus. Das trieb die Spielerzahlen wieder etwas nach oben. An gleich 3 Tagen knackte das MMORPG seitdem die Marke von 25.000 gleichzeitigen Spielern. Selbst an den Tiefpunkten sind immer mindestens 10.000 Leute online.

Einen echten Spielermangel gibt es also nicht. Jedoch wollte Asmongold den Dungeon in der Schwierigkeit “Mutation 7” spielen. Während die normalen Dungeons und die Mutationen 1, 2, 3 und 10 recht gut besucht sind, ist es schwer Gruppen für die mittleren Schwierigkeitsgrade zu finden. Denn wer die hohen meistern und somit bessere Belohnungen bekommen kann, geht selten eine Stufe nach unten.

Erschwerend kommt hinzu, dass der Twitch-Streamer um 4 Uhr morgens gespielt hat. Da waren auf seinem Server wohl nur rund 400 bis 500 Leute insgesamt online, die sich dann auf unterschiedlichste Aktivitäten verteilt hatten. Einige werden sich wohl auch an dem neuen Raid versucht haben.

Wie geht New World das Problem an? Doch obwohl bei Asmongold wohl die äußeren Umstände zu der langen Wartezeit geführt haben, lässt sich das Problem der Gruppensuche allgemein nicht leugnen. Amazon arbeitet allerdings schon an einer Lösung.

Laut Roadmap sollen mit dem Update im vierten Quartal die serverübergreifenden Dungeons und PvP-Arenen kommen. Danach wird es deutlich einfacher sein, Mitspieler auch für die Nischen-Runs zu finden.

Wie ist eure Erfahrung mit den Wartezeiten und Spielerzahlen in New World?

Asmongold selbst ist übrigens ein großer Fan von New World und hat 2023 schon über 50 Stunden gestreamt. Auch in Lost Ark war er sehr aktiv. Dort war er zuletzt jedoch von den geringen Spielerzahlen schockiert.

Twitch-Streamer ist enttäuscht über die Entwicklung des MMORPG Lost Ark: „Das zu sehen ist wirklich traurig“