Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wie hat sich das verbreitet? Zu Beginn des Chaos schätzten die Entwickler Jagex das Problem falsch ein. Sie sagten am 19. Juli, 13 Uhr unserer Zeit (via Twitter ): Es gäbe einen Bericht, dass ein Spieler die Verbindung verloren habe, während eines Crashs beim Zebrak-Fight. Man warnte Hardcore-Spieler, sich doch von dem Bereich fernzuhalten, bis das Problem gelöst sei.

Das MMORPG „ Old School Runescape ” ist eines der erfolgreichsten MMORPGs im Westen. Doch das Retro-MMORPG hatte am 19.7. ernste Probleme: Ein Patch ging live, der es Spielern ermöglichte, den Client zu crashen, indem sie ein Wort in den Chat schrieben: „Rainbow.“

Insert

You are going to send email to