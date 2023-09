Neues MMORPG EverQuest 3 soll 2028 erscheinen, bekommt über 30 Millionen $ Budget

Gestern veranstaltete Enad Global 7 ihren Capital Markets Day. Dabei wurde über die aktuellen Zahlen, aber auch Pläne für die Zukunft gesprochen. Die Firma hat 2020 die MMO-Firma Daybreak gekauft, die auch die Rechte an EverQuest besitzt. Nun wurde bekannt, dass in der Zukunft an einem neuen EverQuest-MMORPG gearbeitet werden soll.

Was wird das für ein Spiel? Viele Details gibt es derzeit nicht. Es soll ein neues MMORPG im EverQuest-Universum werden und kein Remaster. EverQuest sei ein wichtiger Meilenstein im Genre und hat bis heute aktive Fans, die sich eine Fortsetzung wünschen, hieß es in der Präsentation.

Allerdings soll das neue Spiel nicht für die breite Masse zugänglicher werden, sondern eher einen Hardcore-Ansatz haben und eine Hommage an die alten Titel sein.

Screenshot aus dem Video zum Capital Markets Day (via YouTube).

Als Budget wurden mindestens 30 Millionen Dollar festgelegt, wobei in der Präsentation gesagt wurde, dass die Kosten schwer zu kalkulieren sind. Zum Vergleich: Das Asia-MMORPG Astellia hat ein ähnliches Budget, für Throne and Liberty wurden schon bis 2021 über 75 Millionen Dollar in die Hand genommen.

Die Entwicklung soll erst 2025 so richtig Fahrt aufnehmen, aktuell befinden man sich noch in der Ideenfindung. Trotzdem ist ein Release bereits für 2028 geplant.

EverQuest hat noch über 100.000 aktive Spieler pro Monat

Lohnt sich das für die Firma? Ja, denn EverQuest ist noch immer ein beliebtes MMORPG, auch wenn es extrem in die Jahre gekommen ist. Laut Statistiken aus der Präsentation soll der erste Teil rund 100.000 unterschiedliche aktive Spieler pro Monat haben und Teil 2 kommt noch so auf 30.000.

Gab es nicht schon mal ein neues EverQuest? Ja. Der Titel hieß EverQuest Next und wurde in den frühen 2010er-Jahren entwickelt. Das MMORPG war sehr ambitioniert:

Die Klassen sollten sehr viel Freiheit bieten und ihr solltet Fähigkeiten verschiedener Gerüste mischen können, wobei ihr nur eine gewisse Anzahl davon gleichzeitig mitnehmen konntet. Es erinnerte ein wenig an Guild Wars 1 und das Zweitklassen-System.

Man sollte die Welt verändern und eigene Bauwerke errichten können.

Die NPCs sollten dynamisch auf den Spieler reagieren.

Die Bewegungen waren sehr flüssig und man konnte rutschen, klettern und einen Doppelsprung nutzen.

Die Grafik machte einen guten Eindruck.

Spieler sollten über das ausgekoppelte EverQuest Landmark selbst Städte, Gebiete und Quests entwerfen können, die die Entwickler dann theoretisch ins Spiel hätten integrieren können. So sollten die Spieler an der Weiterentwicklung beteiligt werden.

Am Ende scheiterte das Projekt jedoch, weil es zu ambitioniert war. Dave Georgeson, der frühere Chef des Projekts, war sich sicher, dass EverQuest Next unter Sony möglich gewesen wäre, doch die verkauften das Studio während der Entwicklung an Daybreak Games.

Dort wurde es offiziell am 11. März 2016 eingestellt.

Allerdings klingt das neue Spiel, das Daybreak und EG7 da planen, eher nach einem traditionellen MMORPG und weniger nach einem, das das Genre revolutionieren will.

