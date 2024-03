Das MMORPG, das WoW geprägt hat, wird 25 Jahre alt: Ein Charakter war fast die ganze Zeit online

Am 16. März 2024 ist EverQuest 25 Jahre alt geworden. Die Verantwortlichen von Daybreak haben zur Feier des Meilensteins nicht nur verraten, welche besonderen Events und Geschenke alle Helden von Norrath erwarten, es gab auch Einblicke in spannende Statistiken sowie Rekorde.

