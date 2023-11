Neues MMORPG aus Deutschland startet noch dieses Jahr auf Steam – Legt Fokus auf Rollenspiel, verzichtet auf Grind

Das MMORPG „The Wagadu Chronicles“ (PC) ist ein neues Spiel, das von einem Indie-Studio aus Berlin entwickelt wird. Es erhält Unterstützung von LoL-Entwickler Riot Games und hat einige sehr interessante Ansätze. Im Dezember startet es offiziell in den Early Access auf Steam.

Was ist das für ein MMORPG? In The Wagadu Chronicles erstellt ihr einen Charakter, sammelt mit diesem Ressourcen und stellt Gegenstände her, die für die Wirtschaft wichtig sind. Jedes Dorf im Spiel hat einen eigenen, lokalen Markt, sodass die Preise hier variieren können.

Das Spiel verzichtet auf Klassen, sondern setzt auf unterschiedliche Fähigkeiten, die ihr leveln könnt. Manche davon helfen euch im Kampf, andere sind für Nebenaktivitäten wie Angeln, Landwirtschaft oder Erkundung ausgelegt.

Euch erwartet ein rundenbasiertes Kampfsystem, bei dem ihr euren Charakter auf einem Spielfeld korrekt positionieren müsst. An diesem können bis zu 12 Spieler gleichzeitig teilnehmen.

Der Fokus liegt nicht auf Grind oder wachsenden Stats, sondern auf der Story.

Es gibt keine direkten PvP-Inhalte im Spiel. Allerdings können die Spieler in Gemeinschaften (Gilden) die Kontrolle über Dörfer übernehmen, indem sie die Wächtergeister beanspruchen. Andere Gemeinschaften können jedoch über PvE-Aufgaben diese Dörfer streitig machen.

Ein großer Fokus soll auf dem Rollenspiel liegen. Laut eigener Aussage haben viele der Entwickler noch das Roleplay der alten Schule gelernt – mit Stift, Papier und Würfeln. So soll es etwa einen Dialog-Modus geben, in dem mehrere Spieler miteinander interagieren können.

Auch das Setting des Spiels besonders. Die Entwickler selbst bezeichnen es als Afrofantasy-MMORPG. Eure Charaktere haben eine dunkle Hautfarbe, tragen traditionelle Gewänder und lassen sich auch bei der Körperform in eine Richtung anpassen, die für ein klassisches MMO eher ungewöhnlich ist.

Was das MMORPG genau ausmacht, könnt ihr euch in diesem Trailer zum Early Access anschauen:

The Wagadu Chronicles erscheint schon im Dezember

Wann startet der Early Access? Wie die Entwickler auf Twitter/X verrieten, startet das MMORPG am 4. Dezember in den Early Access auf Steam.

Zuvor gab es bereits einige Alpha-Tests, an denen ausgewählte Spieler teilnehmen konnten. In rund vier Wochen können jedoch alle Spieler Hand anlegen.

In der Ankündigung zum Start wurden nochmal die wichtigsten Features benannt, etwa das Rollenspiel, die Dörfer, die Spieler selber kontrollieren und aufwerten können, sowie das Minispiel Oware, ein traditionelles Strategiespiel aus Westafrika.

Wie finanziert sich das MMORPG? The Wagadu Chronicles ist mit einer Kickstarter-Kampagne gestartet, über die sie 163.910 Euro sammeln konnten.

Zusätzlich werden sie vom LoL-Entwickler Riot Games unterstützt. Die Firma investiert in verschiedene Start-ups und möchte vor allem unterrepräsentierte Gründer stärken. Dazu gehört auch Twin Drums, das Studio aus Berlin.

Welches Modell das MMORPG selbst verfolgt, also Free2Play, Buy2Play oder Abo, wurde bisher noch nicht verraten. Spästens zum Start im Early Access werden wir es dann feststellen.

Was denkt ihr über The Wagadu Chronicles? Sprechen euch das Spiel und das Setting an?

