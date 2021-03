Wir wollten von euch wissen, welcher mehrteilige 8-Mann-Raid in Final Fantasy XIV euer Favorit ist. Hier sind die Ergebnisse eurer Abstimmung.

Darum ging’s: Wie jedes gute Themepark-MMORPG bietet Final Fantasy XIV seinen Spielern neben Quests und Dungeons auch große und herausfordernde Raids. Dabei gibt es in den Raids nicht nur knackige Bosse und ausgeklügelte Kampfmechaniken, sondern sie erzählen auch immer eine eigene Geschichte.

Mit dem Patch 5.4 erschien der letzte Teil des aktuellen Raids Eden und um das Ereignis zu feiern, wollten wir in einer Umfrage von euch wissen, welche mehrteilige 8-Mann-Raids aus FFXIV eure Favoriten sind.

Die 24-Mann-Raids und die ultimative 8-Mann-Raids waren von dieser Umfrage ausgeschlossen. Insgesamt haben an der Umfrage 783 User teilgenommen. Hier sind die Ergebnisse in einem Community-Ranking.

Achtung: Es folgen mögliche Spoiler zu den Stories der jeweiligen Raids

Platz 4: Alexander

Alexander, der Herrscher über die Zeit

16,86 % (132 Stimmen)

Das ist die Geschichte von Alexander: Der große Primae Alexander ist das Erste, was die Spieler sehen, wenn sie die Dravanischen Hinterlande betreten. Eingeschlossen in einer magischen Barriere, schläft Alexander bis er von der bösartigen Goblin-Organisation der Illuminati erweckt wird.

Ihr Anführer Quickthinx will die Macht des Primae über die Zeit nutzen, um die Zukunft der Welt nach seinen Wünschen gestalten zu können. Und um das zu verhindern, müssen sich die Spieler durch das Innere von Alexander kämpfen, an seinen Kern gelangen und Alexander ausschalten.

Begleitet werden die Spieler von den alten Bekannten Cid Garlond, Biggs, Wedge und der Au Ra Mide. Sie und ihre Freunde versiegelten Alexander vor vielen Jahren, wobei sie ums Leben kamen und nur Mide überlebte.

Die Robo-Kämpfe von Alexander und die coole Boss-Musik brachten den Raids in unserer Umfrage auf Platz 4.

Living Liquid

Quickthinkx

Cruise Chaser

Alexander Boss-Kampf

So sind die Bosskämpfe von Alexander: Mit Alexander kam ein Raid zu FFXIV, der Steampunk als Setting hatte. Das äußerte sich nicht nur im Design der Instanzen, sondern auch im Aussehen der Bosse. In vielen Bosskämpfen treten die Spieler gegen Roboter oder Mechas an, die das Innere des Riesen-Primae bewachen.

Aber auch Goblins sind dabei, die die eigentlichen Hauptantagonisten des Raids sind. Quickthinx und seine Handlanger werfen den Spielern Bomben in den Weg, zersägen sie mit Kreissägen oder sperren sie in Käfige ein, aus denen sie sich befreien müssen.

Platz 3: Omega

Omega, die Maschine, die sich weiterentwickeln wollte

20,82 % (163 Stimmen)

Das ist die Geschichte von Omega: Als die Spieler Omega am Ende des Addons Heavensward aus ihrem Schlaf erwecken, tun sie dies aus Verzweiflung. Ein mächtiger Primae bedroht die Stadtstaaten von Eorzea und man hofft, dass Omega ihn aufhalten kann.

Und die nimmt die Verfolgung des Primae auch sofort auf. Doch nach dem Kampf stürzt Omega in Gyr Abania ab, wo sie eine Nebendimension für sich erschafft und beginnt dort mächtige Monster zu produzieren. Die Spieler werden gezwungen in einer Art Turnier gegen die Monster anzutreten, damit Omega am Ende gegen den Sieger kämpfen und sich dadurch weiterentwickeln kann.

Dank der Führung des Chocobos Alpha schaffen die Spieler es immer wieder, gegen die Monster von Omega zu gewinnen und in die nächste Runde zu kommen. Um herauszufinden, was der Schlüssel für diese Stärke ist, stellt sich Omega ihnen am Ende selbst entgegen.

Die ausgefallene Story, die Einblicke in die Hintergrundgeschichte des großen Drachen Midgarsormr bietet, und der niedliche Alpha haben den Omega-Raid auf Platz 3 unserer Umfrage gebracht.

Exdeath aus FFV

Chaos aus FFI

Phantomzug aus FFVI

Kefka aus FFVI

So sind die Bosskämpfe von Omega: Der Omega-Raid war eine Fundgrube für langjährige Final-Fantasy-Fans. Viele der Bosse aus dem Raid stammen aus früheren FF-Spielen wie etwa Kefka, Neo-Exdeath, Chaos oder der Phantomzug.

Dabei ist das FFXIV-Team sehr sorgfältig mit der Geschichte der Bosse umgegangen. Sie haben alle ihre ikonischen Fähigkeiten aus alten Spielen und diese werden in FFXIV in Form von Mechaniken in die Bosskämpfe implementiert. Kefka beschwört zum Beispiel die Statuen der Götter und der Phantomzug nutzt seine Scheinwerfer oder entführt die Spieler vom Kampffeld in seine Waggons.

Platz 2: Die verschlungenen Schatten von Bahamut

Bahamut, einer der 7 Drachen der ersten Brut

25,29 % (198 Stimmen)

Das ist die Geschichte von Bahamut: Die verschlungenen Schatten war der erste 8-Mann-Raid, der nach dem Reboot von FFXIV veröffentlicht wurde. Am Ende der gescheiterten 1.0-Version des MMORPGs brach Bahamut in einem fantastischen Cinematic-Video aus seinem Gefängnis Dalamud aus und verursachte die 7. Katastrophe.

5 Jahre später erfahren die Spieler in dem Raid, wie Bahamut überhaupt in den Mond eingeschlossen wurde und, was genau während der großen Explosion in dem Video passierte. Die Spieler erforschen die Ruinen von Dalamud zusammen mit den Zwillingen Alphinaud und Alisaie.

Vor allem Alisaie will erfahren, was aus ihrem Großvater Louisiox geworden ist, der in dem Video Bahamut wieder einsperren will, doch leider scheitert und scheinbar ums Leben kommt.

Die fantastische Inszenierung von Bahamut in Cinematics, epische Musik, schwere Bosskämpfe und die Geschichte um Louisiox haben den Raid auf Platz 2 unserer Umfrage gebracht.

Das Ende von 1.0 war ein emotionaler Moment für die FFXIV-Spieler und Bahamut spielte darin eine zentrale Rolle

So sind die Bosskämpfe von Bahamut: Während ihrer Erkundung der verschlungenen Schatten von Bahamut kämpften sich die Spieler durch verschiedenste Bosse. Neben den Maschinen und Sicherheitsvorkehrungen der Allager, die Dalamud gebaut hatten, gab es auch “organische Bosse”.

Die Allager experimentierten viel an verschiedenen Lebewesen und sperrten sie weg. Nun brechen diese Experimente aus und stellen sich den Spielern auf ihrer Reise durch die unterirdischen Anlagen der Allager in den Weg.

Man kämpft sich durch Chimären, mehrköpfige Bestien, Drachen, Wachroboter und andere Ausgeburten, die die Allager in die Welt gesetzt haben.

Platz 1: Eden

Eden, der erste Sündenvertilger

37,04 % (290 Stimmen)

Das ist die Geschichte von Eden: Die Story von Eden spielt sich auf der ersten Splitterwelt ab, zu der ihr im Shadowbringers Addon reist. Nachdem die Welt vor der Zerstörung gerettet wurde, unternehmen Ryne und Thancred einen Ausflug, um die leblose Wüste außerhalb des Lichtwalls zu erforschen.

Dort entdecken sie Eden, den sie zusammen mit Urianger als den ersten Sündenvertilger identifizieren. Mit seiner Hilfe will Ryne versuchen, das elementare Gleichgewicht in dem Gebiet wiederherzustellen und neues Leben in die tote Welt einhauchen.

Bei dem Versuch, Eden zu steuern, treffen sie auf das geheimnisvolle Mädchen Gaia, die ihre Erinnerungen verloren hat. Trotz ihrer schroffen Art werden sie und Ryne gute Freundinnen. Doch ihre Freundschaft muss so einige Herausforderungen bestehen, bevor es zum Happy End kommt.

Die Geschichte um Ryne und Gaia, der Plottwist um Eden und die Bosskämpfe haben dafür gesorgt, dass der Eden-Raid bei unserer Umfrage auf Platz 1 schwebte.

Eden

Garuda

Titan

Ramuh

Wolke der dunkelheit

Ifrit

So sind die Bosskämpfe in Eden: Die Bosskämpfe in Eden drehten sich um die verschiedenen Elemente, die es zu erwecken galt und um die Gegensätze von Licht und Dunkelheit. Dafür nahm das FFXIV-Team das Konzept der Primae aus “A Realm Reborn” und gestaltete sie neu.

So verschmolzen Ifrit und Garuda zu einem Hybrid-Vesen, der bärtige Ramuh bekam den Unterkörper eines Pferdes und Titan rollte auf seinen Rädern durch die Kampfarena und warf die Spieler runter. Es waren aber auch völlig neue Bosse dabei, die eng mit der Story des Raids zusammenhängen.

In den Kämpfen mussten sich die Spieler mit Mechaniken schlagen, die die verschiedenen Elemente manipulieren, so wie die Zeit und auch das Aussehen des Kampffeldes.

Wenn ihr übrigens noch nie einen epischen Raid in FFXIV gemeister habt, dann haben wir einen Guide für euch, wie ihr euch darauf vorbereiten könnt.