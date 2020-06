Genre: MMORPG| Entwickler: XL Games | Plattform: PC | Release: 11. Juni 2020

Das Sandbox-MMORPG ArcheAge bekommt mit dem „Garten der Götter“ am 11. Juni eine neue Erweiterung. Wir von MeinMMO haben die neuen Inhalte ausprobiert und mit den Entwicklern über diese und die generelle Entwicklung des Spiels gesprochen.

ArcheAge erfreut sich seit seinem Release 2014 großer Beliebtheit hier im Westen. Grund dafür sind die vielen Freiheiten, die das koreanische MMORPG bietet, darunter Housing, eigene Schiffe, eine spielergetriebene Wirtschaft und der Verzicht auf ein starres Klassen-System.

Kritik gab und gibt es jedoch für Pay2Win in der Free2Play-Version des Spiels und den Abstand zwischen der westlichen und koreanischen Version in Bezug auf Updates.

Doch wo steht das MMORPG 2020? Hat sich etwas am Pay2Win verändert? Und was steckt in der kommenden Erweiterung „Garten der Götter“? Diesen Fragen gehen wir auf den Grund.

Unser Autor Alexander Leitsch in der neuen Zone, ausgestattet mit der neusten Stufe der Hiram-Rüstung.

ArcheAge – Das perfekte MMORPG für Sandbox-Fans?

Was bietet ArcheAge? Das MMORPG bietet euch eine große Spielwelt mit zwei verfeindeten Fraktionen: Nuia und Haranya. Beide bieten 3 spielbare Völker und kämpfen um die Kontrolle von Festungen in der Spielwelt. Wer sich jedoch von den Fraktionen lösen will, kann ein Leben als Pirat einschlagen und sich mit beiden Gruppierungen verfeinden.

ArcheAge verzichtet dabei auf ein Klassen-System. Stattdessen gibt es 12 verschiedene Spezialisierungen, von denen ihr eine zu Beginn und zwei im Verlauf des Spiels lernen könnt. Spezialisierungen lassen sich jedoch beliebig kombinieren und wechseln. So entstehen 220 verschiedene Kombinationen.

Eine weitere Besonderheit des Spiels ist das Justiziar-System, bei dem Spieler, die sich Ingame negativ verhalten, vor ein Tribunal kommen und dann ins Gefängnis geschickt werden können. Dort müssen sie eine gewisse Zeit im Spiel absitzen. Auf der anderen Seite gibt es wiederum Spieler, die als Jury und Richter fungieren.

In ArcheAge könnt ihr ins Gefängnis wandern und müsst dort Ingame-Zeit absitzen.

Was hat es mit Unchained auf sich? Im Oktober 2019 veröffentlichte gamigo, der westliche Publisher, eine neue Version von ArcheAge mit dem Namen „Unchained“, parallel zu der Free2Play-Version von ArcheAge.

Dabei handelt es sich um eine Buy2Play-Version des Spiels, sie muss also einmal gekauft werden. Aus der Sicht des Contents gibt es jedoch keine Unterschiede und auch neue Updates, wie die Erweiterung „Garten der Götter“, erscheinen für beide Versionen gleichzeitig.

Sie soll vor allem neue und alte Spieler anlocken, die keine Lust auf Pay2Win haben.

Wie steht es denn um Pay2Win in ArcheAge? In der Free2Play-Version von ArcheAge herrscht Pay2Win. So ist ein Abo nahezu Pflicht, wenn man die Arbeitspunkte und das Housing wirklich genießen möchte. Zudem kann man über APEX oder Shop-Items Echtgeld in Ingame-Währung umwandeln, da andere Spieler diese von euch kaufen können.

ArcheAge Unchained hingegen verzichtet auf Pay2Win über den Shop. Auch ein Abo gibt es nicht, dafür Battle-Pässe, die jedoch nur kosmetische Inhalte bringen.

Einzig die Tatsache, dass Spieler legal 3 Accounts für ArcheAge Unchained besitzen dürfen, sorgt bei einigen für Kritik. Darüber haben manche Spieler Zugriff auf mehr Arbeitspunkte, da sie ihre Arbeit auf andere Accounts „outsourcen“.

Der YouTuber Entenburg hat sich für unsere Kollegen von der GameStar Unchained genauer angesehen.

Für wen lohnt sich das Spiel? ArcheAge richtet sich vor allem an MMORPG-Spieler, die dem PvP nicht abgeneigt sind und sich ihren Endgame-Content selber suchen. Dieser besteht vor allem aus farmen, craften und handeln, sowie PvP und den Kampf um Festungen.

Zwar warten im Endgame viele tägliche Quests und auch die Lore spielt eine große Rolle. Doch wer ein klassisches Themepark-MMORPG mit instanziierten Raids, einem Dungeon-Finder und reinem Arena-PvP sucht, der wird in ArcheAge nicht fündig.

Heute Livestream zu ArcheAge

Heute, am 5. Juni, läuft im Zuge unseres Projektes „Find Your Next Game“ ein Livestream zu ArcheAge. Dort zeigen wir euch das Spiel genauer, erklären, um was es da geht und wie die Zukunft des Spiels aussieht. Darunter auch eine Vorstellung der Erweiterung „Garten der Götter“.

Wann? Der Stream läuft am 5. Juni von 19:30 Uhr bis 20:00 Uhr

Wo? Verfolgen könnt ihr das auf unserem

Wer? Hosten wird den Stream Julius Busch von Webedia. Als Gäste sind Simon von YouTube-Kanal Entenburg und Lars Maaßen als Stellvertreter für ArcheAge dabei.

Das bietet die neue Erweiterung „Garten der Götter“

Was steckt in „Garten der Götter“? Die neue Erweiterung erscheint am 11. Juni und bringt vor allem neues Endgame. So dürft ihr euch auf die folgenden Inhalte freuen:

Ein neues Gebiet

59 neue Quests

Neue Gegenstände und Schätze

Neue Tiers für die Erenor-, Hiram- und die erweckte Raid-Rüstung. Im höchsten Stadium bringt die neue Rüstung bis zu 27 % mehr Stats

Neue Schlachtzüge gegen Bosse

Anpassungen an den Spezialisierungen

Das neue Gebiet erreicht ihr über ein Tor, das sich am Nabel der Welt im östlichen Hiram-Gebirge befindet. Von dort betretet ihr eine Lobby, die ihr unten auf dem Bild erkennen könnt.

Von hier aus lässt sich das neue Gebiet bereisen, wobei es in verschiedene Zonen aufgeteilt ist, die sich an den Jahreszeiten orientieren. Beim Anspielen haben wir wunderschöne Herbstbäume, saftige grüne Frühlingswiesen und auch eisige Winterlandschaften erkundet.

Durch diese Tür betreten ihr das neue Gebiet „Garten der Götter“.

Außerdem bringt die Erweiterung Anpassungen an den täglichen Quests, wie uns Lars Maaßen, der Product Manager von gamigo, verriet.

So sollen einige tägliche Quests in Auroria zu wöchentlichen Quests werden. Damit soll die Zahl der repetitiven Aufgaben reduziert und gleichzeitig die Belohnungen der Quests entsprechend angepasst werden.

Was sind die Highlights der Erweiterung? Im Interview verrieten uns die Entwickler von XL Games, dass ihnen besonders die Story bei der Erweiterung sehr wichtig war. Im neuen Gebiet soll es zudem zahlreiche versteckte Schätze und Hinweise zur Geschichte geben.

Dabei dreht sich die Geschichte von ArcheAge schon lange um den sagenumwobenen Garten. Nun, da es Probleme in diesem gibt, wurdet ihr als Spieler auserkoren, Zutritt zu bekommen und dort zu helfen.

Die Frühlings-Zone im neuen Garten der Götter.

Neben der Lore steht zudem eine große Neuerung im Garten der Götter bevor. So soll es erstmal dazu kommen, dass sich Spieler und Fraktionen von verschiedenen Servern begegnen und bekämpfen können, wie uns XL Games verriet:

Der Garten der Götter hat ein neues, technisches Feature, das es Spielern von verschiedenen Servern ermöglicht, sich in einem Raum in derselben Zone zu bewegen. Ihr werdet im Garten nicht nur eure üblichen Gegner treffen. Es ist jetzt möglich, jeder Fraktion von jedem Server auf dem Schlachtfeld zu begegnen. Auch die gegnerische Fraktion wird regelmäßig wechseln. Der multiverse Aspekt des Gartens bietet eine neue Erfahrung und eine neue Herausforderung, die das Mysterium des Gartens umfasst. XL Games im Gespräch mit MeinMMO

Zusätzlich haben sowohl die Entwickler, als auch Lars Maaßen den Bosskampf mit Anthalon hervorgehoben, der sich im südlichen Teil im Delphinad-Mirage abspielen soll. Dafür sollen sich die Spieler gemeinsam organisieren müssen, weswegen das Erscheinen auch mit einer kartenweiten Nachricht angekündigt wird.

Zwar kämpft man bereits in der alten Welt von ArcheAge gegen diesen Boss, doch in seiner neuen Version soll der Fight nochmal anspruchsvoller sein. Als Belohnung für den Kampf gibt es außerdem eine neue Boss-Rüstung.

Offizieller Trailer zur neuen Erweiterung „Garten der Götter“.

Die Erweiterung ist für Besitzer von Unchained nicht kostenlos

Wieso kostet die Erweiterung etwas? Der „Garten der Götter“ erscheint für die Free2Play-Version komplett kostenlos. Doch Besitzer von Unchained müssen sich der Erweiterung zusätzlich kaufen, was bei der Ankündigung für Verwirrung und Unverständnis sorgte, da es in der Vergangenheit hieß, dass man die neue Version von ArcheAge nur einmal kaufen müsse.

Im Gespräch mit MeinMMO begründete gamigo diese Entscheidung jedoch mit dem Umfang der Erweiterung und der Deckung der Kosten:

Als wir Unchained angekündigt hatten, erklärten wir, dass das Spiel durch einen einzigen Kauf zugänglich sein wird. Und genau das haben wir gehalten. Die Entwicklung und Pflege von zwei verschiedenen Versionen des Spiels erfordert einen beträchtlichen Personal- und Kostenaufwand, wobei die Entscheidungen, die wir bei der Entwicklung von Unchained getroffen haben, respektiert werden […]. Es handelt sich um eine Erweiterung, die bis zum Rand mit Inhalten gefüllt ist, und wir haben uns daher entschlossen, diese Inhalte in Form eines käuflichen Inhalts-Updates hinzuzufügen, um unserer Spielerbasis ein erstklassiges Spielerlebnis zu bieten. Alles andere außerhalb bleibt für jeden zugänglich, der Unchained gekauft hat. Wir sind dabei nicht besonders besorgt über die Schaffung eines Ungleichgewichts. In der Geschichte der Premium-MMOs ist es in der Regel so, dass Erweiterungen käuflich zu erwerben sind. Aussagen von gamigo im Gespräch mit MeinMMO

So sieht es im Übergang vom frühlingshaften zum winterlichen Gebiet aus.

Wie sieht es mit weiteren Updates aus? Im Anschluss an die Erweiterung soll bereits im August der nächste Content-Patch veröffentlicht werden, der sich auf die Inhalte von „Garten der Götter“ beziehen wird. Dieser ist für Besitzer der Erweiterung kostenlos und soll unter anderem ein neues Dungeon bringen.

Auch weitere Updates zu ArcheAge sollen in Zukunft teilweise kostenlos und für alle veröffentlicht werden. gamigo und XL Games beschließen dabei gemeinsam, wie mit jedem Update verfahren wird.

Neue Spezialisierung und zurück zur Sandbox

Wie geht es nach der Erweiterung weiter? Im Gespräch mit XL Games wurde uns verraten, dass eine weitere Klassen-Spezialisierung für das MMORPG geplant ist. In Korea wurden diese Infos bereits mit den Spielern geteilt.

Außerdem wurden die versprochenen Grafik-Anpassungen, die mit Patch 6.0 begonnen wurden, nicht vergessen. An diesen wird immer dann gearbeitet, wenn zwischen Content-Releases etwas Zeit übrig ist.

In ArcheAge könnt ihr mit Schiffen und als Gesetzloser tatsächlich ein Piraten-Leben führen.

Wird ArcheAge wieder mehr zur Sandbox? Bei uns auf MeinMMO und im reddit regen sich immer wieder Kommentare, die ArcheAge dafür kritisieren, dass sich das Spiel von der Sandbox entfernt. Ein Grund sollen dabei die täglichen Quests sein. Diese werden schon im „Garten der Götter“ leicht angepasst.

Doch auch sonst möchten sich die Entwickler wieder dem Sandbox-Gedanken widmen:

Wir [XL Games] haben uns viele Gedanken über dieses Feedback gemacht. Wir sind zuversichtlich, dass wir die Richtung des Spiels im Kern nicht geändert haben […]. Damit sich neue Benutzer leicht mit ArcheAge vertraut machen und schnell Fortschritte machen können, wurden bestimmte Aspekte des Spiels ständig verbessert. Dabei und als Folge davon hat sich das Wachstumsmodell ein wenig verändert, und es stimmt, dass einige der Sandbox-Elemente davon betroffen waren. Wir sind jedoch dabei, Inhalte zu entwickeln, die diese Veränderungen in gewisser Weise beheben werden. XL Games im Gespräch mit MeinMMO

Lohnt sich der (Wieder-)Einstieg 2020?

ArcheAge ist zwar schon vor einigen Jahre erschienen, doch der Einstieg gestaltet sich dank einiger Anpassungen, schnellen Quests und vielen Hinweise Ingame als unkompliziert.

Zwar richtet sich die neue Erweiterung „Garten der Götter“ vor allem an Veteranen, doch Neueinsteiger sollten sich davon nicht abschrecken lassen.

Die Entwickler empfehlen dabei den Quests zu folgen und sich mit Berufen vertraut zu machen, um über diese und die Arbeitspunkte zu leveln. Das sei der effizienteste und beste Einstieg in das MMORPG.

Stärken und Schwächen von ArcheAge

Pro Viel Inhalt, gerade für Neueinsteiger

Ein actionreiches Kampfsystem ohne Klassen

Eines der umfangreichsten Housing-Systeme

Viele Freiheiten

Cooles Justiz-System

Eines der besten PvP-MMORPGs auf dem Markt Contra Die Grafik ist an den meisten Stellen veraltet

Es wird viel Grind vorausgesetzt

ArcheAge wird das Label „Pay2Win" nicht komplett los