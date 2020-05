ArcheAge Unchained bricht Versprechen: Addon kostet bei uns jetzt doch Geld

Das MMORPG ArcheAge Unchained veröffentlicht bald ihr nächstes Addon „Garden of the Gods“. In einem Blog-Post wurde nun bekannt gegeben, dass der DLC kostenpflichtig ist. Das stört einige Spieler, die an das Premium-MMORPG andere Erwartungen hatten.

Im Juni bekommt ArcheAge Unchained einen Batzen an neuem Content. Die Erweiterung „Garten der Götter“ soll die Spieler vor allem mit neuen Endgame-Inhalten versorgen. Die Packs dazu kosten zwischen 15,99$ und 59,99$

Was ist das Problem? Es ist an sich völlig normal, dass MMORPGs für große Updates und Addons Geld verlangen. Die großen Premium-MMORPGs wie WoW, Final Fantasy XIV oder ESO machen das genauso.

Im Fall von ArchAge Unchained fällt allerdings auf, dass nur die westlichen Spieler der Unchained-Version für „Garten der Götter“ zahlen müssen.

Das Update ist für alle koreanischen Versionen sowie für die Spieler der Free-to-Play Version von ArcheAge kostenfrei.

Zudem haben die Entwickler von ArcheAge Unchained in der Vergangenheit mehrfach betont, dass die Spieler nur ein Mal zahlen müssten, um alle Inhalte von Unchained genießen zu können. Das galt auch für die zukünftigen Updates, wie der Head of Development Mervin Lee Kwai in einem Interview sagte (via MMOHuts.com)

In dem Garten der Götter erwarten die Spieler neue Gebiete, Quests und Raid-ausrüstung

Preis für DLC ist aus Sicht der Entwickler notwendig

Was sagen die Entwickler? In einer Mail an die Spieler hat sich das Team von ArcheAge Unchained zu der Entscheidung geäußert, das DLC trotz des Versprechens kostenpflichtig zu machen.

Ein Spieler veröffentlichte die Mail in den offiziellen Foren (via ArcheAgeGame.com), darin heißt es:

Wir verstehen die Sorgen über den Preis der Expansion ArcheAge: Garden of the Gods. Es ist für uns immer schwieriger geworden für die Unchained-Version neuen Content zu liefern und dabei unserer „Fair-to-Play“-Säule treu zu bleiben. […] Es wurden im Team mehrere Ansätze diskutiert und wir haben uns dafür entschieden, für große kommende Updates einen geringen Preis zu verlangen, anstatt Items zu verkaufen, die die Gameplay-Progression möglicherweise beeinflussen könnten.

Die Abschaffung von Pay-2-Win war ein großes Ziel von ArcheAge Unchained, das durch die kostenpflichtigen Addons nun gestützt werden soll.

Die Entwickler sagen in der Mail außerdem, dass ihnen die Meinungen der Spieler zu dem Thema bekannt sind. Auch ist ihnen bewusst, dass sie damit eines ihrer früheren Versprechen brechen.

Die Entscheidung soll aber dafür sorgen, dass ArcheAge Unchained weiterhin fair bleibt und keine Inhalte bekommt, mit denen sich Spieler Vorteile erkaufen können.

Die 13 besten Free-to-play-MMORPGs im Vergleich

Was sagen die Spieler? Auf reddit und in den offiziellen Foren wird die Entscheidung, den Garten der Götter kostenpflichtig zu machen, von den Spielern diskutiert. Die Mehrheit der Spieler, die sich dort äußern, sind verärgert davon, dass sie trotz Versprechen doch für Updates zahlen müssen.

In einem Thread in den offiziellen Foren wird sogar zum Boykott von ArcheAge Unchained aufgerufen (via. ArcheAgeGame.com).

Es sind allerdings nicht genug Stimmen, um von einem großen Backlash sprechen zu können. Es ist daher schwer zu sagen, wie die große Mehrheit der Spieler diese Nachricht empfangen hat.

Wenn ihr ArcheAge Unchained ausprobieren wollt, dann könnt ihr es an diesem Wochenende kostenlos tun.