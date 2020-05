ArcheAge Unchained, die Buy2Play-Version des MMORPGs, kann über das lange Wochenende kostenlos gespielt werden. Wir verraten, warum sich das Ausprobieren lohnt und was euch bald im Spiel erwartet.

Wann und wo wird das Spiel kostenlos? Von Donnerstag, den 21. Mai, bis Montag, den 25. Mai, könnt ihr ArcheAge Unchained kostenlos spielen. Dazu müsst ihr auf der offiziellen Webseite den Aktionscode: „AAUFREETRIAL2020“ einlösen.

Von Beginn der Aktion bis zum 29. Mai wird das Spiel zudem günstiger angeboten:

Das Silber-Pack kostet 19,99 statt 25,99 Euro

Das Gold-Pack kostet 39,99 statt 49,99 Euro

Das Archerum-Pack kostet 59,99 statt 79,99 Euro

ArcheAge ist bekannt für seine Schiffe und Kämpfe auf dem offenen Meer.

Ein Spiel für Sandbox-Fans

Wer sollte das MMORPG ausprobieren? ArcheAge richtet sich an Sandbox-Fans, die sich gerne ihren eigenen Content schaffen und nicht zwingend von Quests und einer linearen Story geleitet werden möchten.

Im Fokus stehen:

Die große und offene Welt, in der PvP betrieben werden kann

Der Bau eigener Schiffe und Kämpfe auf dem offenen Meer

Ein Spezialisierungssystem, das seit Patch 6.0 220 Klassen-Kombinationen möglich macht

Ein großes Wirtschafts- und Handelssystem, bei dem auch das Transportieren von Waren eine Rolle spielt

Ein sehr detailliertes Housing-System

Im Endgame gibt es seit dem Hiram-Update zudem viele tägliche Quests und Kämpfe um Festungen, die Spieler langfristig binden sollen. Man sollte trotzdem keine Scheu vor Grind und PvP haben, wenn man sich langfristig mit ArcheAge beschäftigen möchte.

Wer sich einen Überblick über das MMORPG verschaffen möchte, kann sich das Video von unseren Kollegen bei der GameStar anschauen.

ArcheAge Unchained – Ist es wirklich frei von Pay2Win?

Was ist anders an Unchained? Während es in der ursprünglichen Version von ArcheAge ein Abo-System und offensichtliches Pay2Win gibt, verzichtet Unchained darauf, zumindest offiziell.

Stattdessen gibt es einen Battle Pass und einen Shop, die beide für Echtgeld jedoch nur kosmetische Inhalte anbieten.

Der Battle Pass von ArcheAge Unchained.

Wie steht es um Pay2Win? Während der Shop und der Pass tatsächlich frei von dem Vorwurf sind, gibt es noch immer Kritik dafür, dass ein Spieler bis zu 3 Accounts besitzen darf.

Denn mehrere Accounts bringen aufgrund der Arbeitspunkte, die für Tätigkeiten wie das Sammeln oder Crafting verbraucht werden, einen Vorteil. Darüber haben wir von MeinMMO bereits im Februar berichtet.

Bisher hat sich an der Situation noch nichts geändert.

Nach dem Test geht es mit neuer Erweiterung weiter

Wie steht es um die Zukunft von ArcheAge? Wer nach den vier kostenlosen Tagen Spaß an dem Spiel gefunden hat, darf sich schon bald über neuen Content freuen.

Am 11. Juni soll das MMORPG mit „Garten der Götter“ eine Erweiterung bekommen. In dieser erwarten euch:

Ein neues Gebiet

59 neue Quests, die die Geschichte weitererzählen sollen

Neue Gegenstände und Schätze

Neue Tiers für die Erenor-, Hiram- und die erweckte Raid-Rüstung

Neue Schlachtzüge gegen Bosse

Wie es nach dem „Garten der Götter“ weitergeht, wurde offiziell noch nicht verraten. Da sich jedoch ArcheAge unter dem Publisher Gamigo noch immer gut schlägt, und die Version in Asien unserer bereits etwas voraus ist, sind weitere Updates wahrscheinlich.