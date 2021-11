In World of Warcraft gibt es einen neuen Level-Boost. Für 60 Euro könnt ihr das Leveln komplett überspringen.

Quasi „nebenbei“, während World of Warcraft die Inhalte des kommenden Patch 9.2 vorgestellt hat, wurde auch im Shop des Spiels ein neues Angebot veröffentlicht. Der „Level-Boost“ wurde auf den neusten Stand gebracht und erlaubt nun auch, so ziemlich alle Inhalte von Shadowlands zu überspringen.

Was ist das für ein Boost? Für 60 € könnt ihr in World of Warcraft nun einen Boost kaufen, mit dem ihr einen Charakter direkt auf das aktuelle Maximallevel 60 befördert. Das bedeutet, dass ihr weder in der alten Welt noch in den aktuellen Gebieten von Shadowlands leveln müsst. Stattdessen könnt ihr auf Stufe 60 sofort einsteigen und den – für einige Spieler – langweiligen Level-Prozess überspringen.

Damit ist ein Einstieg direkt in das Endgame möglich, also die Pakt-Kampagnen, Torghast, Korthia oder auch die Gruppen-Aktivitäten wie Mythisch+, Raids oder PvP.

Warum kommt der Boost jetzt schon? Dass Blizzard Boosts in World of Warcraft verkauft, ist keine neue Sache. Es war schon in früheren Erweiterungen der Fall, dass man einen Charakter direkt auf die aktuelle Maximalstufe anheben konnte. In aller Regel kam dieser Boost aber erst mit dem letzten Patch der noch aktuellen Erweiterung und nicht bereits vorher.

Warum Blizzard dieses Mal so früh den Boost anhebt, darüber lässt sich nur spekulieren. Die Community hat zwei Theorien, die aber auch beide gleichzeitig zutreffen könnten:

WoW will den Einstieg leichter machen und ein Catch-Up direkt bis zum aktuellen Endgame ermöglichen.

Der Boost soll die Einnahmen von World of Warcraft im aktuellen Quartal noch einmal steigern.

Lohnt sich der Boost? Ob das Überspringen der Level-Phase satte 60 € wert ist, wird wohl jeder und jede für sich selbst entscheiden müssen. Das Leveln eines neuen Charakters dauert in aller Regel nur noch wenige Abende – wer ausreichend Freizeit hat, sollte das Geld also sparen. Wer sich gar nicht mehr aufraffen kann, noch einmal die ganzen Quests zu absolvieren, für den kann sich der Boost durchaus lohnen.

Beachtet dabei aber: Nächste Woche feiert WoW seinen 17. Geburtstag. Dort gibt es traditionell einen XP-Boost von 17 %, der während des ganzen Events aktiv ist. Das beschleunigt das Leveln ungemein und könnte für viele genug Anreiz sein, doch „per Hand“ zu leveln.

Ebenfalls wichtig zu wissen ist, dass der Level-Boost nicht funktioniert, um die Vermächtnis-Rüstungen von Verbündeten Völkern (wie Leerenelfen oder Zandalari-Trollen) freizuschalten. Diese Rüstungen bekommt ihr nur, wenn ihr den Charakter ohne einen Bosst levelt.

Werdet ihr beim Level-Boost zuschlagen? Levelt ihr lieber ganz klassisch – oder gar nicht, wenn es keinen Spaß macht?