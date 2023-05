Tech-YouTuber erklärt: Fast alle Gamer geben für ein PC-Upgrade viel zu viel Geld aus

Muss ich immer Hardware für bessere Kühlung kaufen? Nein, in vielen Fällen reichen auch einfache Tweaks für bessere Temperaturen im Computer. Allein der Standort eures PCs kann viel bewirken. Steht euer PC etwa in einem Schrank, dann ist die Luftzirkulation schlechter.

Gibt es eine aktuelle Empfehlung? In vielen Fällen, so Linus, würde bereits mitgelieferte Kühler völlig ausreichen, da diese immer besser werden. Für die meisten Nutzer ist seine Empfehlung daher der Thermalright Peerless Assassin, den ihr auf Amazon momentan für rund 40 Euro bekommt.

In den meisten Fällen würden zwischen den verschiedenen Kühler nur wenige Grad Unterschied liegen. Das zeigt er auch in seinen Tabellen. Die Corsair H150i für rund 250 Euro kühlt den Ryzen 9 7950X genauso gut wie der Peerless Assassin für 40 Euro.

In seinem Video sagt er: In vielen Fällen hat man am Ende nur einen winzigen Vorteil mit dem doppelt so teuren Kühler, als wenn man nur einen einfachen Kühler für seine CPU kauft. Und für 1 % mehr Performance 100 Euro mehr auszugeben, lohnt sich fast nie.

