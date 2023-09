Gamer kauft sich für 500 $ eine Grafikkarte, um sie dann mit einem halben Bleistift für ein paar Cent abzusichern

In einem Beitrag auf Reddit zeigt ein Gamer wie er seine schwere Grafikkarte davor schützt sich Richtung Gehäuseboden zu neigen. Ein halbierter Bleistift gibt dem wesentlich teureren Stück Hardware dabei den benötigten Halt.

Reddit-User sind für ihre Kreativität bekannt. Und so verwundert es nicht, als ein Gamer in einem Beitrag ein Foto seiner Grafikkarte zeigt, die von einem Stück Bleistift stabilisiert wird. Die Kommentare unter seinem Bild sind voller anderer Ideen, um heutige Highend-Grafikkarten mit ihrem schweren Gewicht in der Geraden zu halten.

Viele Hersteller bieten zwar schon seit längerem eigenen Lösungen an. Diese sind aber nicht so originell wie die Umsetzungen der Community.

Wenn Gamer zu Ingenieuren werden

Auf Reddit hat der User F4_THIING ein Bild seiner Grafikkarte mit der Community geteilt. Es zeigt, wie er den Pixelbeschleuniger auf kreative Weise vor dem Durchhängen bewahrt hat.

Wie ist der Reddit-User dafür vorgegangen? F4_THIING hat sich bei den Schreibwaren bedient und dafür einen Bleistift zweigeteilt. Die Hälfte mit dem Radiergummi nach oben gerichtet, hat er anschließend zwischen der Karte und dem Boden des PC-Gehäuses positioniert. Auf diese Weise will er seine teure Hardware davor bewahren, mit der Zeit durchzuhängen.

Ob dies eine Dauerlösung werden soll, lässt der Ersteller des Beitrags allerdings offen. Die Stabilität seiner Konstruktion muss ebenfalls hinterfragt werden. Ein Stoß gegen das Gehäuse könnte schon ausreichen, um den Bleistift aus seiner Position zu bringen.

Mehr Grafik-Power macht teure Highend-Karten immer schwerer

Warum müssen Grafikkarten überhaupt gestützt werden? Aktuelle Highend-Varianten von Nvidia und AMD werden immer länger und schwerer. Das stellt so manchen aufrüst-willigen Gamer schon vor Probleme, wenn das Gehäuse dann plötzlich nicht genug Platz für das geplante Hardwareupdate bietet.

In der Regel wird jedes größere Hardwareteil, das über einen Karten-Steckplatz mit dem Mainboard verbunden wird, zusätzlich am hinteren Slot-Blech mit einer Schraube fixiert. Ohne weitere Vorkehrungen entsteht so eine einseitige Belastung der Komponenten. Vor allem in PC-Gehäusen mit einer Seitenwand aus Glas lässt sich nach einiger Zeit gut erkennen, wie besonders schwere Grafikkarten sich vorne rechts nach unten biegen.

Was für Probleme entstehen dadurch? Dies kann unter Umständen zu Verformungen der Grafikplatine oder der darauf angebrachten Kühlsysteme sorgen. Fehlfunktionen oder eine verschlechterte Kühlleistung sind nicht auszuschließen. Auch der PCIe-Slot auf dem Mainboard könnte nachhaltig in seiner Funktion beeinträchtigt werden.

Wäre das allein nicht schon genug, leidet zudem das Gamer-Auge, wenn im schicken Gaming-Gehäuse alle Komponenten und Kabel sauber an ihrem Platz sitzen, aber eine Grafikkarte in Schräglage dann die aufgeräumte Gesamtoptik zerstört.

Entwickler von Grafikkarten bieten eigene Lösungen an

Wie reagieren die Grafikkarten-Hersteller? Viele Firmen liefern für ihre wuchtigen Modelle gleich passende Lösungen als Halterung mit. Diese werden im Idealfall mit der Karte verschraubt und verzeihen auch einen kräftigeren Stoß gegen das PC-Gehäuse. Sollte ein Hersteller an diesem Zubehör sparen, bieten inzwischen viele Online-Shops entsprechende Stütz-Säulen an.

Alternativ können mit sogenannten Riser-Kabeln Grafikkarten auch vertikal eingebaut werden, um dem Problem von vornherein aus dem Weg zu gehen.

Die Community reagiert mit eigenen Ideen

Was sagen andere zu seiner GPU-Halterung? In vielen Antworten zu seinem Beitrag zeigen andere Reddit-User eigenen Konstruktionen, um ihre Grafikkarte zu stützen. Viele Bilder zeigen dabei auch Konstruktionen aus Stiften und anderen kostengünstigen Ideen.

Bei anderen Gamern kommen so zum Beispiel auch Trinkgläser oder kleine Türme aus Legosteinen zum Einsatz. Einige behelfen sich mit Kabelbindern, um ihre Grafikkarten am Festplattenkäfig zu befestigen und sie so zu entlasten.

Ein Teil der Community wiederum reagiert auf seinen Einfall leicht entsetzt:

„Nein, der Ticonderoga Stift! Du gehörst zu den Monstern, die mit einem Amazon Basics-Bleistift schreiben, nicht wahr?!“

„Der Respekt, den du mit einer geschärften Spitze in perfekter Länge hättest verdienen können. Stattdessen schneidest du es einfach ab, wie ein Wilder.“

Was ist mit euch? Nutzt ihr selbst Dinge aus dem Alltag, um eure schweren Grafikboliden in der Waagerechten zu halten?

