Gamer kauft Nvidia-Grafikkarte direkt auf Amazon, bekommt stattdessen Teil, was fast nichts wert ist

Ein Gamer hat sich eine RTX 4080 auf Amazon bestellt. Doch als er sein Paket öffnet, muss er feststellen, dass diese nicht richtig funktioniert.

Ein Spieler wollte sich Geld sparen und bestellte sich gebraucht eine RTX 4080 direkt über Amazon. Doch anstatt der Grafikkarte bekommt er nur die Luftkühlung. Die Platine mit dem Grafikchip fehlt. Das berichtet der Nutzer auf reddit.com.

Warum kann er damit nichts machen? Wichtige Berechnungen oder das Rendern von Daten übernimmt der Grafikchip. Das gesamte Kühlsystem ist nur dafür da, den Grafikchip kühl zu halten, damit dieser bei hoher Last nicht überhitzt. Im Normalfall ist das Kühlelement die günstigste Komponente der Grafikkarte. Und die Kühlung kann man abseits einer GPU auch nicht wirklich einsetzen.

Käufer bauen Grafikchip aus und schicken Kühler zurück

Was ist das Problem? Einige Nutzer bestellen sich auf Amazon eine Grafikkarte für ihren Rechner. Wer seine Grafikkarte jedoch mit einer Wasserkühlung ausrüsten möchte, der benötigt den Luftkühler nicht. Diesen Luftkühler schicken diese Käufer dann wieder an Amazon zurück. Einige Nutzer glauben: Amazon kontrolliere Produkte nur auf das äußere Erscheinungsbild, aber nicht, ob sie auch wirklich funktionieren. Daher falle nicht auf, wenn bei der Rücksendung die Platine mit Grafikchip fehle.

Ein anderer Nutzer auf reddit ergänzt, dass viele Verkäufer oder Mitarbeiter im Versand bei Amazon vermutlich einen Kühler gar nicht von einer vollständigen Grafikkarte unterscheiden könnten. So erklärt er:

Die meisten Leute wissen gar nicht, wie Hardware aussehen soll. Ein zufälliger Amazon-Mitarbeiter weiß wahrscheinlich nicht, was er da sieht, geschweige denn, was in der Verpackung sein soll.

Er selbst habe mal ein Netzteil auf Amazon gekauft und in der Schachtel sei ein völlig anderes Modell gewesen. Das wäre ihm dann beim Auspacken aufgefallen.

Solche Fakeprodukte auf Amazon sind tatsächlich nichts Ungewöhnliches und es passiert regelmäßig, dass Gamer eine Grafikkarte bestellen und stattdessen ein falsches Produkt erhalten.

Scam und Betrug mit Grafikkarten kommt auf Amazon mittlerweile häufiger vor

Was ist das Problem an so einem Betrug? Auf den ersten Blick sehen das gekaufte Produkt und auch der Verkäufer zuverlässig aus. Den Austausch in der Schachtel bemerkt dann im schlimmsten Fall erst der nächste Käufer.

Und dieser hat dann ein Problem, wenn das gekaufte Produkt nicht funktioniert oder gar nicht vorhanden ist. Denn im schlimmsten Fall hält der Verkäufer diesen Käufer für einen Betrüger. Das ist einem Familienvater passiert, der eine gefälschte Grafikkarte bei Amazon melden wollte.

Kann man sich gegen so was schützen? Viele Personen geben daher mittlerweile den Tipp, ein Video zu machen, wenn ihr besonders teure Hardware auspackt:

Denn wenn ihr dann gefälschte Ware oder einfach ein falsches Produkt in den Händen haltet, dann habt ihr zumindest den Beweis auf eurer Seite.

Obendrein könnt ihr dann beweisen, dass ihr die Ware nicht ausgetauscht habt, sondern dass vor euch schon jemand der Bösewicht gewesen sein muss.

