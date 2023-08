KI ohne moralischen Filter empfiehlt einen „geheimnisvollen Eintopf“ mit Menschenfleisch zuzubereiten

In anderen Fällen erwies sich die künstliche Intelligenz von ChatGPT tatsächlich bereits von Nutzen. So half sie etwa einem Sportmuffel dabei, abzunehmen und langfristig Freude an Bewegung zu finden. Mehr dazu könnt ihr hier nachlesen:

Man ergänzte den Chatbot mit einer vorgefertigten Liste an beliebten Lebensmitteln und schränkte ihn gleichzeitig in seiner Kreativität ein, um weniger gefährliche Vorschläge herauszugeben. Eine freie Eingabe von Zutaten ist nun nicht mehr möglich.

Der KI-Chatbot ChatGPT ist in aller Munde und wird in immer mehr Diensten eingesetzt. Dazu entschied sich auch eine Supermarktkette aus Neuseeland als sie ihren „Savey Meal-Bot“ online stellte, der Nutzern bei der Resteverwertung helfen sollte.

