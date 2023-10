Bastler sind fassungslos: User ist zu faul seine neue SSD auszupacken, hängt sie einfach in seinen Gaming-PC

In einem Beitrag auf Reddit zeigt ein User, wie man mit möglichst geringem Aufwand eine SSD in einen Computer einbauen kann. Die SSD baumelt ungeöffnet in der Originalverpackung am Gehäuse. Ist das nur faul oder einfach genial?

Reddit-User sind für ihre kreativen Ideen bekannt. Daher ist es auch wenig verwunderlich, auf welche Weise so mancher Nutzer seine PC-Hardware verbaut. Im folgenden Beitrag lässt ein User die SSD einfach in ihrer Verpackung und hängt diese in sein Gehäuse.

Dies ist sicherlich nicht die beste Methode, seine teure Hardware zu nutzen. Aber Not macht bekannterweise erfinderisch. Außerdem erfahrt ihr von uns, wie man den Einbau hätte besser lösen können.

Bei einer SSD für 20.000 Euro sollte man beim Einbau besser keine Experimente machen.

Das Minimalprinzip in Reinform – SSD-Einbau für Faulenzer

Auf Reddit hat der User navigam das Foto vom Computer eines anderen Users geteilt. Das Besondere daran ist die Art und Weise, wie die SSD im Gaming-PC verbaut wurde.

Warum ist die Methode für den Einbau so außergewöhnlich? Normalerweise packt man neue Hardware aus und setzt sie dann an entsprechender Stelle in den Rechner. Mit passenden Schrauben werden die Komponenten dann fixiert. In diesem Fall aber hat der Besitzer den Datenträger nicht aus der Originalverpackung genommen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Womit wurde die SSD dann befestigt? Weil der Bastler das SSD-Laufwerk deswegen nicht festschrauben konnte, hat er sie in ihrer Verpackung steckend, mit einem handelsüblichen Draht-Kabelbinder am Käfig für größere Laufwerke seines PC-Gehäuses befestigt. Dort hängt sie nun gut sichtbar, ist aber alles andere als sicher montiert.

Wie konnte er die benötigten Kabel anschließen? Um die SSD mit dem PC verbinden zu können, hat er lediglich an der Position der Anschlüsse ein kleines Stück aus der Blisterverpackung herausgeschnitten und das Daten- und Stromkabel angeschlossen.

Ist ein solcher Betrieb sicher? Es ist definitiv nicht empfehlenswert, eine SSD so dauerhaft zu betreiben. Diese Art von Laufwerk ist dafür bekannt, nur eine geringe Betriebswärme zu entwickeln und relativ stoßunempfindlich zu sein. Aber andere Komponenten im System, wie zum Beispiel der Prozessor oder die Grafikkarte, können im Betrieb sehr heiß werden und sich negativ auf die Verpackung der SSD auswirken. Diese könnte sich verformen oder im schlimmsten Fall sogar entzünden.

Falls die Anschlusskabel nicht richtig festgesteckt wurden, könnte es auch passieren, dass sich diese mitten im Betrieb lösen. Ein Datenverlust wäre die Folge. Hätte er die Festplatte einfach auf den Gehäuse-Boden gelegt oder mit doppelseitigem Klebeband an einer passenden Stelle am Gehäuse befestigt, wäre dies auf jeden Fall sicherer gewesen. Optimal ist aber auch diese Methode nicht.

Was hat die Community noch im PC entdeckt? Wäre die baumelnde SSD nicht schon genug, haben aufmerksame Mitglieder der Community auch noch die Grafikkarte ins Visier genommen. Diese wird nämlich durch eine kleine Verpackung für Zündkerzen davor geschützt, durchzuhängen.

In diesem Beitrag hat ein Reddit-User statt Verpackungsmaterial lieber einen halben Bleistift als Stütze für seine 500 $ Grafikkarte benutzt.

Alte PC-Gehäuse kennen keine SSD-Laufwerke

Hätte der Besitzer die SSD auch auf normale Weise einbauen können? Nein, auf dem Bild erkennt man, dass das PC-Gehäuse nur Platz für DVD-Laufwerke mit dem Standard-Maß 5,25 Zoll hat. Direkt darunter können noch Festplattenlaufwerke mit dem Standard-Maß von 3,5 Zoll eingebaut werden.

Seine SSD allerdings hat ein Maß von 2,5 Zoll. Außerdem benötigt man für SSD-Laufwerk in dieser Größe kleinere Schrauben als bei Festplatten. Ohne weiteres Zubehör wäre ein korrekter Einbau also gar nicht möglich. Die ersten SSDs, wie wir sie heute kennen, kamen vor über 10 Jahren auf den Endkundenmarkt. Schon damals stießen aufrüstungswillige PC-Nutzer auf die unterschiedlichen Laufwerk-Maße und das unpassende Platzangebot in Computern.

Welche Lösungen gibt es dafür? Hersteller für PC-Zubehör haben das Problem schnell erkannt und passende Adapterschienen und Rahmen auf den Markt gebracht. Die SSD wird in diesen geschraubt und der Adapter/Rahmen dann anschließend in einen größeren Laufwerkkäfig für DVD-Laufwerke oder Festplatten eingebaut. Bei neueren Gehäusen stellt der Einbau von SSD-Datenträgern kein Problem mehr dar. Die Hersteller ermöglichen die Montage an unterschiedlichen Stellen in ihren Gehäusen.

Wie sieht es in euren PCs aus? Musstet ihr beim Einbau von Komponenten auch schon mal improvisieren?

