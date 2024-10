Der führende deutsche Twitch-Streamer zu LoL kündigt hartes Vorgehen gegen eigene Fans an

In der deutschen Prime League zu League of Legends ist am Wochenende ein Konflikt eskaliert. Einer der beteiligten Twitch-Streamer, Frederick „NoWay“ Hinteregger, kündigt an, hart gegen eigene Fans vorzugehen, die „übergriffig“ wurden, gegenüber dem LoL-Team Unicorns of Love und der Prime League. Er werde viele Accounts permanent bannen, sagt er.

Das war der Konflikt: Wir haben auf MeinMMO darüber berichtet: Im Pokalfinale der Prime League bei LoL gab es in Spiel 3 zwischen NNO und Unicorns of Love einen Disput. Die Unicorns of Love hatten eine Annullierung des Spiels gefordert, nachdem ein Bug bei der Ultimate des Champs Sion aufgetreten war. Die Prime League gab der Forderung nach.

Die Twitch-Streamer, denen NNO gehört und die das Spiel kommentierten, fanden die Entscheidung unfair. Sie argumentierten: Der Bug müsse den Unicorns of Love schon vorher aufgefallen sein. Das Team habe den Bug aber erst reklamiert und bemängelt, als sie einen Teamfight verloren hatten. Das wurde von den Twitch-Streamern, auch von NoWay, als „grob unsportlich“ angesehen.

Aber die Empörung der Twitch-Streamer über diese Entscheidung schlug hohe Wellen.

Fans von LoL sagen schlimme Sachen

Das war das Problem: In der Folge der Entscheidung bei Prime League haben sich viele Fans von NoWay und NNO hasserfüllt und verletzend gegenüber Vertretern der Prime League und des Teams Unicorns of Love geäußert.

Vor allem in den flüchtigen Chats der Streams der Prime League und der Unicorns of Love, bei denen Nachrichten oft nur für Sekunden zu sehen sind, ging es offenbar besonders übel zur Sache.

Viele Nachrichten wurden offenbar live bereits gebannt, wie aus dem Archiv der Streams hervorgeht.

Auszug aus dem Chat des Livestreams der Unicorns of Love.

NoWay sagt: Man muss sich um das Verhalten der eigenen Community sorgen

Das kündigt NoWay an: Der führende deutsche Twitch-Streamer zu LoL, NoWay, sagt, ihm sei das Verhalten seiner Community äußerst unangenehm. Er kritisiert zwar auch die Entscheidung der Prime League und das Statement der Unicorns, aber er sagt, der Hass gegen die sei jetzt unnötig:

Die Spieler der Unicorns trifft überhaupt keine Schuld, genauso wenig das Produktionsteam. Die treffen diese Entscheidungen nicht.

Er führt aus: Dieser Hass und diese Copy-Pastas waren „sehr unschön“. Das sei etwas, wo man sich auch als Community Sorgen machen müsse.

Man werde jetzt durch die verschiedenen Video on Demands gehen, auch die der Prime League und der Unicorns of Love, und Community-Member identifizieren, die sich hasserfüllt geäußert haben:

Wir werden sehr viele Permabanns raushauen müssen. Leute, die übergriffig geworden sind […] und halt schauen, dass wir die Leute, die wirklich schlimme Sachen geschrieben haben, und das haben einige, dass die alle permanent gesperrt werden, auf all unseren Kanälen, weil das natürlich nicht akzeptabel ist.

NoWay übernimmt Verantwortung

Das steckt dahinter: Wenn man sich überlegt, dass einige deutsche Twitch-Streamer es sogar ablehnen, die Kommentare unter eigenen Videos zu moderieren, weil das „zu viel Arbeit“ ist, und jegliche Verantwortung für ihr Handeln von sich weisen, ist das Verhalten von NoWay, so eine Mehrarbeit zu übernehmen, vorbildlich. Das ist dann wirklich gelebte Reichweiten-Verantwortung.

Man merkt auch, dass es NoWay im Rückblick selbst etwas unangenehm ist, wie emotional er in dem Augenblick auf die Spielunterbrechung und Entscheidung der Prime League reagiert hat. Er muss hier ein Stück weit auch das Feuer löschen, bei dessen Entstehung er selbst mit gezündelt hat: Die deutsche Liga zu LoL wird scharf kritisiert, ausgerechnet von den Top-Streamern auf Twitch