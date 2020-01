Die Neuauflage von Blizzards Strategie-Klassiker Warcraft III: Reforged ist jetzt live. Aber lohnt sich der Kauf? Für wen ist das Spiel zu empfehlen?

Nach einer langen Wartezeit mit ungeplanter Verzögerung war es in der vergangenen Nacht endlich so weit. Warcraft III: Reforged ist offiziell am 29.01.2020 gelauncht.

Nach einem umfassenden Beta-Test kann nun auch endlich die Kampagne gespielt und die Story-Missionen des 3. Krieges erneut erlebt werden. Doch für wen lohnt sich das Spiel eigentlich? Und wer sollte die Finger von Warcraft III: Reforged lassen?

Was genau ist Warcraft III: Reforged? Im Grunde ist Warcraft III: Reforged eine grafisch deutlich aufpolierte Version des Strategie-Klassikers Warcraft III, der noch heute – neben StarCraft – als Genrekönig gilt. Ihr wählt eines von vier Völkern (Menschen, Orcs, Nachtelfen oder Untote), errichtet eine Basis, streitet um Ressourcen und führt Truppen in die Schlacht. Das besondere dabei sind Heldencharaktere mit eigenen Fähigkeiten und einer spannenden Geschichte, die in der umfangreichen Kampagne erzählt wird.

Reforged enthält sowohl alle Inhalte aus dem ursprünglichen „Reign of Chaos“ und der Erweiterung „The Frozen Throne“.

Was kostet Warcraft III: Reforged? Der Preis von Warcraft III: Reforged liegt bei 30 €, wenn ihr euch die normale Version kauft. Wer es lieber etwas edler mag, ein paar besondere Skins und Boni in anderen Blizzard-Spielen will, der greift zur 40-€-Version mit dem Namen „Spoils of War“. Alle Boni der „Spoils of War“-Version haben wir hier vorgestellt.

Ihr solltet euch Warcraft III: Reforged holen, wenn… ihr die grundsätzliche Geschichte von Warcraft mögt und noch nicht die Gelegenheit hattet, die Kampagne von Warcraft III zu spielen. Dann ist Reforged quasi ein Pflichtkauf.

In moderner, ansprechender Grafik wird die Geschichte rund um Arthas, die Geißel und die Brennende Legion erzählt. Fans von World of Warcraft erleben hier die Anfänge von großen Charakteren wie Sylvanas, Thrall, Jaina Proudmoore und Arthas, lernen dabei aber auch Uther, Kel’thuzad oder Kael’thas kennen.

Außerdem ist Warcraft III auch im Multiplayer ein echt gutes Strategiespiel – entweder in „richtigen“ Matches oder in den zahlreichen Funmaps, die etwa den Ursprung des ganzen MOBA-Genres bildeten. Wer das noch nicht erlebt hat und mit einigen Freunden in moderner Grafik nachholen will, der sollte zugreifen.

Ihr solltet Warcraft III: Reforged meiden, wenn… ihr euch mit der neuen Grafik nicht anfreunden könnt und der alten Grafik noch nostalgisch hinterhertrauert. Dann könnt ihr getrost auf Warcraft III: Reforged verzichten. Zwar lässt sich die Grafik auf die alten Modelle umstellen, aber dann benötigt man ehrlich gesagt das Spiel auch nicht.

Wer große Neuerungen erwartet, der dürfte ebenfalls enttäuscht werden. Im Kern ist Warcraft III: Reforged nämlich noch immer das Spiel von vor knapp 18 Jahren. An den Mechaniken, der Spielweise und dem sonstigen Gameplay hat sich absolut nichts geändert, wenn man von minimalen Balance-Patches absieht.

Werdet ihr euch Warcraft III: Reforged holen? Oder lasst ihr die Finger von diesem Spiel?