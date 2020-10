Ehemalige StarCraft-2-Entwickler bauen eigenes RTS, weil Blizzard es nicht macht

Also machte er es sich zur Aufgabe, das Vermächtnis selbst weiterzuführen und konnte für seine Idee sogar schon ein Investment von 4,7 Millionen US-Dollar an Land ziehen.

Das soll aber nicht daran liegen, weil Blizzard RTS nicht mehr mag, sondern, weil sich das Unternehmen um so viele andere Titel kümmern muss, darunter Overwatch, Diablo und World of Warcraft .

Was ist das für ein Spiel? Beim neuen Entwicklerstudio Frost Giant soll ein Echtzeit-Strategiespiel entstehen. Das Team erklärt, dass sie im Genre keine radikalen Veränderungen einführen wollen. Es soll sich um einen Titel handeln, der auf dem aufbaut, was RTS groß gemacht hat. Dennoch soll es einige Evolutionen geben.

