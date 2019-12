Mittlerweile ist es fast wie eine Tradition in Overwatch: Der Chef Jeff Kaplan sitzt zu Weihnachten live auf dem Stream vor einem Feuer und macht… nicht viel. Auch 2019 wird er am Weihnachtsabend wieder vor dem traditionellen „Yule Log“ sitzen.

Was ist das für ein Stream? Heute, am 24. Dezember, also Heiligabend, wird der Overwatch-Chef Jeff Kaplan wieder vor einem Kaminfeuer in einem Ledersessel Platz nehmen und Streamen.

Das hat er das erste Mal 2017 gemacht und damit fast 40.000 Zuschauer angelockt. Der Stream war ein Hit auf Twitch. Auch 2019 soll der Stream nun wiederholt werden.

Wann startet der Stream und wo kann ich zusehen? Bisher ist noch keine Uhrzeit bekannt. Es soll heute noch losgehen, wir rechnen aber damit, dass es zu deutscher Zeit etwas später wird, also gegen Abend oder Nacht.

Der Stream ging die letzten Jahre etwa 8-10 Stunden, sodass ihr noch die Chance habt, spätestens am Morgen des 25. Dezember wenigstens ein wenig davon zu sehen. Zu finden ist der Stream auf dem offiziellen Twitch-Kanal von Blizzard, den wir hier auch für euch eingebunden haben:

Watch live video from Blizzard on www.twitch.tv

Was ist der Overwatch Yule Log?

Das passiert im Stream: 2017 saß Jeff Kaplan mehr oder weniger nichts tuend auf dem Sessel, hat ab und an ein paar Bilder in die Kamera gehalten oder Memes aufgegriffen und dargestellt. Sonst schwieg er aber. Das vollständige, 8-stündige Video dazu könnt ihr euch hier ansehen:

2018 war der Overwatch-Yule-Log-Stream schon etwas aktiver. Dort hat sich Kaplan mit anderen Co-Moderatoren abgewechselt, etwa der E-Sports-Casterin Soe Gschwind, den Synchronsprechern Matt Mercer (McCree) und Charlett Chung (D.Va) und dem Ex-Profi Jacob „Jake“ Lyon.

Während des Streams 2018 nahm Kaplan sogar einen „Anruf“ von Lead Software Engineer Bill Warnecke entgegen, in dem dieser ihm erzählt hat, wie gut er in seiner letzten Overwatch-Runde gespielt hat, aber dass es Jeffs Schuld sei, dass er verloren und im Ranking abgestiegen sei:

Was ist der Yule Log? Der Yule Log selbst, oder Christklotz, ist eigentlich eine Tradition aus dem germanisch-heidnischen Ursprung von Weihnachten, dem Julfest.

Dort wurde zur Wintersonnenwende und während der Rauhnächte ein Holzklotz im Ofen am Brennen gehalten. Dessen Asche wurde später auf die Felder und ins Tierfutter gestreut, weil sie heilend wirken soll.

Die Tradition des Yule Log gibt es heute noch verbreitet etwa in Skandinavien und Großbritannien – und offenbar bei Blizzard. Bis der Stream anfängt, könnt ihr euch die Zeit ja mit ein paar Runden eines besonderen Modus vertreiben: